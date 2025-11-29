Precio de GPTON hoy

El precio actual de GPTON (GPTON) hoy es $ 0.00145, con una variación del 42.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GPTON a USD es $ 0.00145 por GPTON.

GPTON actualmente está en el puesto #4053 por capitalización de mercado en $ 1.45M, con un suministro circulante de 1000.00M GPTON. Durante las últimas 24 horas, GPTON cotiza entre $ 0.00145 (bajo) y $ 0.0025 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04540726520022076, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.024354338596202823.

En el corto plazo, GPTON experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -0.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 27.37.

Información del mercado de GPTON (GPTON)

Puesto No.4053 Cap de mercado $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Volumen (24H) $ 27.37$ 27.37 $ 27.37 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro máx. 999,999,933 999,999,933 999,999,933 Suministro total 999,999,933 999,999,933 999,999,933 Tasa de circulación 100.00% Fecha de emisión 2025-07-19 00:00:00 Precio de Emisión $ 0.00099$ 0.00099 $ 0.00099 Blockchain pública TONCOIN

La capitalización de mercado actual de GPTON es de $ 1.45M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 27.37. El suministro circulante de GPTON es de 1000.00M, con un suministro total de 999999933. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.45M.