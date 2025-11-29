Precio de GameStop hoy

El precio actual de GameStop (GMEON) hoy es $ 22.15, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GMEON a USD es $ 22.15 por GMEON.

GameStop actualmente está en el puesto #2741 por capitalización de mercado en $ 235.55K, con un suministro circulante de 10.63K GMEON. Durante las últimas 24 horas, GMEON cotiza entre $ 22.11 (bajo) y $ 22.16 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 28.314705255572687, mientras que el mínimo histórico fue $ 19.96613014120138.

En el corto plazo, GMEON experimentó un cambio de +0.04% en la última hora y de +8.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 53.76K.

Información del mercado de GameStop (GMEON)

Puesto No.2741 Cap de mercado $ 235.55K$ 235.55K $ 235.55K Volumen (24H) $ 53.76K$ 53.76K $ 53.76K Cap. de mercado totalmente diluida $ 235.55K$ 235.55K $ 235.55K Suministro de Circulación 10.63K 10.63K 10.63K Suministro total 10,634.45868289 10,634.45868289 10,634.45868289 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de GameStop es de $ 235.55K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 53.76K. El suministro circulante de GMEON es de 10.63K, con un suministro total de 10634.45868289. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 235.55K.