Precio de Griffin AI hoy

El precio actual de Griffin AI (GAIN) hoy es $ 0.006304, con una variación del 0.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GAIN a USD es $ 0.006304 por GAIN.

Griffin AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- GAIN. Durante las últimas 24 horas, GAIN cotiza entre $ 0.005795 (bajo) y $ 0.00751 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, GAIN experimentó un cambio de +1.59% en la última hora y de +6.59% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 28.92K.

Información del mercado de Griffin AI (GAIN)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 28.92K$ 28.92K $ 28.92K Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.30M$ 6.30M $ 6.30M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

