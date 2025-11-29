Precio de Exotic Markets hoy

El precio actual de Exotic Markets (EXO) hoy es $ 0.3625, con una variación del 4.45% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EXO a USD es $ 0.3625 por EXO.

Exotic Markets actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- EXO. Durante las últimas 24 horas, EXO cotiza entre $ 0.3622 (bajo) y $ 0.3797 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, EXO experimentó un cambio de -2.11% en la última hora y de -12.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 52.94K.

Información del mercado de Exotic Markets (EXO)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 52.94K$ 52.94K $ 52.94K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Exotic Markets es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 52.94K. El suministro circulante de EXO es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.