Precio de ERA hoy

El precio actual de ERA (ERA) hoy es $ 0.2662, con una variación del 5.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ERA a USD es $ 0.2662 por ERA.

ERA actualmente está en el puesto #502 por capitalización de mercado en $ 39.53M, con un suministro circulante de 148.50M ERA. Durante las últimas 24 horas, ERA cotiza entre $ 0.2613 (bajo) y $ 0.2861 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.002420427794785, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.2158036236564075.

En el corto plazo, ERA experimentó un cambio de +0.15% en la última hora y de +5.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 261.60K.

Información del mercado de ERA (ERA)

Puesto No.502 Cap de mercado $ 39.53M$ 39.53M $ 39.53M Volumen (24H) $ 261.60K$ 261.60K $ 261.60K Cap. de mercado totalmente diluida $ 266.20M$ 266.20M $ 266.20M Suministro de Circulación 148.50M 148.50M 148.50M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 14.85% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de ERA es de $ 39.53M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 261.60K. El suministro circulante de ERA es de 148.50M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 266.20M.