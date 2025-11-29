Precio de DOWGE hoy

El precio actual de DOWGE (DJI6930) hoy es $ 0.007199, con una variación del 9.24% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DJI6930 a USD es $ 0.007199 por DJI6930.

DOWGE actualmente está en el puesto #1173 por capitalización de mercado en $ 7.20M, con un suministro circulante de 999.98M DJI6930. Durante las últimas 24 horas, DJI6930 cotiza entre $ 0.006942 (bajo) y $ 0.008251 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.08693921033884658, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000062434482660359.

En el corto plazo, DJI6930 experimentó un cambio de -3.43% en la última hora y de +24.65% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 60.06K.

Información del mercado de DOWGE (DJI6930)

Puesto No.1173 Cap de mercado $ 7.20M$ 7.20M $ 7.20M Volumen (24H) $ 60.06K$ 60.06K $ 60.06K Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.20M$ 7.20M $ 7.20M Suministro de Circulación 999.98M 999.98M 999.98M Suministro máx. 999,978,625 999,978,625 999,978,625 Suministro total 999,978,625 999,978,625 999,978,625 Tasa de circulación 100.00% Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de DOWGE es de $ 7.20M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 60.06K. El suministro circulante de DJI6930 es de 999.98M, con un suministro total de 999978625. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.20M.