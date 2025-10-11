El precio en vivo de Roboton hoy es de 0.005989 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de DCT en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de DCT en MEXC ahora.El precio en vivo de Roboton hoy es de 0.005989 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de DCT en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de DCT en MEXC ahora.

Más información de DCT

Info. de precios de DCT

Sitio web oficial de DCT

Tokenomía de DCT

Pronóstico de precios de DCT

Historial de DCT

Guía de compra de DCT

Conversor de moneda fiat a DCT

Spot de DCT

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de Roboton

Precio de Roboton(DCT)

Precio en vivo de 1 DCT en USD:

$0.005988
$0.005988$0.005988
-2.22%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de Roboton (DCT)
Última actualización de la página: 2025-10-11 11:53:31 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Roboton (DCT)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.005934
$ 0.005934$ 0.005934
24H Mín
$ 0.006199
$ 0.006199$ 0.006199
24H Máx

$ 0.005934
$ 0.005934$ 0.005934

$ 0.006199
$ 0.006199$ 0.006199

--
----

--
----

+0.25%

-2.22%

+2.41%

+2.41%

El precio en tiempo real de Roboton (DCT) es de $ 0.005989. Durante las últimas 24 horas, DCT se ha operado entre un mínimo de $ 0.005934 y un máximo de $ 0.006199, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de DCT es de --, mientras que su precio mínimo histórico es de --.

En términos de rendimiento a corto plazo, DCT ha cambiado en un +0.25% en la última hora, -2.22% en 24 horas y +2.41% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Roboton (DCT)

--
----

$ 219.73K
$ 219.73K$ 219.73K

$ 299.45M
$ 299.45M$ 299.45M

--
----

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

TRX

La capitalización de mercado actual de Roboton es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 219.73K. El suministro circulante de DCT es de --, con un suministro total de 50000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 299.45M.

Historial de precios de Roboton (DCT) en USD

Siga los cambios de precios de Roboton para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.00013595-2.22%
30 Días$ +0.000618+11.50%
60 Días$ +0.000547+10.05%
90 Días$ +0.00241+67.33%
Cambio de precio de Roboton hoy

Hoy, DCT registró un cambio de $ -0.00013595 (-2.22%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Roboton en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ +0.000618 (+11.50%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Roboton en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, DCT experimentó un cambio de $ +0.000547 (+10.05%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Roboton en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +0.00241 (+67.33%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Roboton (DCT)?

Consulta la página Historial de precios de Roboton ahora.

Qué es Roboton (DCT)

Roboton es una miniapp híbrida de memes, presentada por DCT WALLET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que ofrece a los usuarios la posibilidad de ganar con solo tocar, juegos PvP y otras funciones de generación de ingresos. Con cientos de miles de usuarios del ecosistema Ton, el proyecto busca un mayor crecimiento mediante la transición al ecosistema Tron.

Roboton está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en Roboton de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de DCT para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre Roboton en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de Roboton sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de Roboton (USD)

¿Cuánto valdrá Roboton (DCT) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Roboton (DCT) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Roboton.

¡Consulta la predicción del precio de Roboton ahora!

Tokenómica de Roboton (DCT)

Entender la tokenómica de Roboton (DCT) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de DCT!

Cómo comprar Roboton (DCT)

¿Buscas cómo comprar Roboton? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir Roboton en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

DCT a monedas locales

1 Roboton (DCT) en VND
157.600535
1 Roboton (DCT) en AUD
A$0.00922306
1 Roboton (DCT) en GBP
0.00443186
1 Roboton (DCT) en EUR
0.00515054
1 Roboton (DCT) en USD
$0.005989
1 Roboton (DCT) en MYR
RM0.02527358
1 Roboton (DCT) en TRY
0.25057976
1 Roboton (DCT) en JPY
¥0.904339
1 Roboton (DCT) en ARS
ARS$8.47096138
1 Roboton (DCT) en RUB
0.48666614
1 Roboton (DCT) en INR
0.53152375
1 Roboton (DCT) en IDR
Rp99.81662674
1 Roboton (DCT) en KRW
8.55570573
1 Roboton (DCT) en PHP
0.34927848
1 Roboton (DCT) en EGP
￡E.0.28483684
1 Roboton (DCT) en BRL
R$0.03299939
1 Roboton (DCT) en CAD
C$0.0083846
1 Roboton (DCT) en BDT
0.72610636
1 Roboton (DCT) en NGN
8.75579822
1 Roboton (DCT) en COP
$23.21312444
1 Roboton (DCT) en ZAR
R.0.1048075
1 Roboton (DCT) en UAH
0.24824405
1 Roboton (DCT) en TZS
T.Sh.14.67891922
1 Roboton (DCT) en VES
Bs1.131921
1 Roboton (DCT) en CLP
$5.719495
1 Roboton (DCT) en PKR
Rs1.68841888
1 Roboton (DCT) en KZT
3.2095051
1 Roboton (DCT) en THB
฿0.19560074
1 Roboton (DCT) en TWD
NT$0.18398208
1 Roboton (DCT) en AED
د.إ0.02197963
1 Roboton (DCT) en CHF
Fr0.00473131
1 Roboton (DCT) en HKD
HK$0.04659442
1 Roboton (DCT) en AMD
֏2.2806112
1 Roboton (DCT) en MAD
.د.م0.05461968
1 Roboton (DCT) en MXN
$0.11133551
1 Roboton (DCT) en SAR
ريال0.02245875
1 Roboton (DCT) en ETB
Br0.87888575
1 Roboton (DCT) en KES
KSh0.77084419
1 Roboton (DCT) en JOD
د.أ0.004246201
1 Roboton (DCT) en PLN
0.02191974
1 Roboton (DCT) en RON
лв0.02623182
1 Roboton (DCT) en SEK
kr0.05695539
1 Roboton (DCT) en BGN
лв0.01006152
1 Roboton (DCT) en HUF
Ft2.02464134
1 Roboton (DCT) en CZK
0.12528988
1 Roboton (DCT) en KWD
د.ك0.001826645
1 Roboton (DCT) en ILS
0.01958403
1 Roboton (DCT) en BOB
Bs0.04126421
1 Roboton (DCT) en AZN
0.0101813
1 Roboton (DCT) en TJS
SM0.05521858
1 Roboton (DCT) en GEL
0.0161703
1 Roboton (DCT) en AOA
Kz5.48945751
1 Roboton (DCT) en BHD
.د.ب0.002245875
1 Roboton (DCT) en BMD
$0.005989
1 Roboton (DCT) en DKK
kr0.03844938
1 Roboton (DCT) en HNL
L0.15655246
1 Roboton (DCT) en MUR
0.27237972
1 Roboton (DCT) en NAD
$0.10277124
1 Roboton (DCT) en NOK
kr0.06060868
1 Roboton (DCT) en NZD
$0.01042086
1 Roboton (DCT) en PAB
B/.0.005989
1 Roboton (DCT) en PGK
K0.02539336
1 Roboton (DCT) en QAR
ر.ق0.02174007
1 Roboton (DCT) en RSD
дин.0.60399065
1 Roboton (DCT) en UZS
soʻm72.15660991
1 Roboton (DCT) en ALL
L0.49858425
1 Roboton (DCT) en ANG
ƒ0.01072031
1 Roboton (DCT) en AWG
ƒ0.01072031
1 Roboton (DCT) en BBD
$0.011978
1 Roboton (DCT) en BAM
KM0.01006152
1 Roboton (DCT) en BIF
Fr17.715462
1 Roboton (DCT) en BND
$0.00772581
1 Roboton (DCT) en BSD
$0.005989
1 Roboton (DCT) en JMD
$0.95865923
1 Roboton (DCT) en KHR
24.05218334
1 Roboton (DCT) en KMF
Fr2.539336
1 Roboton (DCT) en LAK
130.19564957
1 Roboton (DCT) en LKR
Rs1.80442581
1 Roboton (DCT) en MDL
L0.1012141
1 Roboton (DCT) en MGA
Ar26.73657292
1 Roboton (DCT) en MOP
P0.04773233
1 Roboton (DCT) en MVR
0.0916317
1 Roboton (DCT) en MWK
MK10.34366179
1 Roboton (DCT) en MZN
MT0.3826971
1 Roboton (DCT) en NPR
Rs0.8468446
1 Roboton (DCT) en PYG
41.881077
1 Roboton (DCT) en RWF
Fr8.666083
1 Roboton (DCT) en SBD
$0.04928947
1 Roboton (DCT) en SCR
0.08528336
1 Roboton (DCT) en SRD
$0.22979793
1 Roboton (DCT) en SVC
$0.05216419
1 Roboton (DCT) en SZL
L0.10271135
1 Roboton (DCT) en TMT
m0.0209615
1 Roboton (DCT) en TND
د.ت0.017553759
1 Roboton (DCT) en TTD
$0.04048564
1 Roboton (DCT) en UGX
Sh20.434468
1 Roboton (DCT) en XAF
Fr3.377796
1 Roboton (DCT) en XCD
$0.0161703
1 Roboton (DCT) en XOF
Fr3.377796
1 Roboton (DCT) en XPF
Fr0.610878
1 Roboton (DCT) en BWP
P0.08462457
1 Roboton (DCT) en BZD
$0.011978
1 Roboton (DCT) en CVE
$0.56805665
1 Roboton (DCT) en DJF
Fr1.060053
1 Roboton (DCT) en DOP
$0.37592953
1 Roboton (DCT) en DZD
د.ج0.77940846
1 Roboton (DCT) en FJD
$0.01359503
1 Roboton (DCT) en GNF
Fr51.62518
1 Roboton (DCT) en GTQ
Q0.04563618
1 Roboton (DCT) en GYD
$1.24738892
1 Roboton (DCT) en ISK
kr0.724669

Roboton Recurso

Para conocer Roboton más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial Roboton
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Roboton

¿Cuánto vale Roboton (DCT) hoy?
El precio en vivo de DCT en USD es de 0.005989 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de DCT en USD?
El precio actual de DCT en USD es de $ 0.005989. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Roboton?
La capitalización de mercado de DCT es de -- USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de DCT?
El suministro circulante de DCT es de -- USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de DCT?
DCT alcanzó un precio ATH de -- USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de DCT?
DCT vio un precio ATL de -- USD.
¿Cuál es el volumen de trading de DCT?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para DCT es de $ 219.73K USD.
¿DCT subirá más este año?
El precio de DCT podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de DCT para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 11:53:31 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Roboton (DCT)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
10-10 18:12:00Actualizaciones de la Industria
Los tokens del sector de privacidad continúan en alza, ZEC sube más del 52% en 24 horas
10-09 22:09:00Actualizaciones de la Industria
La exposición a ETF de Bitcoin y derivados aumenta en $7.75 mil millones en una sola semana, el mayor incremento desde 2025
10-09 06:24:00Actualizaciones de la Industria
Los índices bursátiles estadounidenses caen en picado, las acciones cripto bajan en toda la línea, Bitcoin cae por debajo de los $122,000
10-09 00:05:00Actualizaciones de la Industria
Se reanudaron las retiradas de Bitcoin, con una salida neta de 12.344,33 BTC de CEX en las últimas 24 horas
10-08 11:51:08Actualizaciones de la Industria
Los tokens del Ecosistema BSC continúan aumentando, FORM sube más del 20% en 24h
10-08 03:05:00Actualizaciones de la Industria
$364 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, principalmente posiciones short

Noticias Destacadas

¿Por qué tantas personas siguen perdiendo dinero en un mercado alcista?

October 6, 2025

El Auge de las Redes Bitcoin de Capa 2: Entendiendo la Tecnología que Está Moldeando el Futuro de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025: Cuando TOTAL3 Alcance Nuevos Máximos pero Tu Portafolio No se Mueve

October 5, 2025
Ver Más

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

Calculadora de DCT a USD

Monto

DCT
DCT
USD
USD

1 DCT = 0.005989 USD

Opera DCT

DCT/USDT
$0.005988
$0.005988$0.005988
-2.23%

Únete hoy a MEXC

-- de comisión de Maker de Spot, -- de comisión de Taker de Spot
-- de comisión de Maker de Futuros, -- de comisión de Taker de Futuros