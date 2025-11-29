Precio de Cypher hoy

El precio actual de Cypher (CYPR) hoy es $ 0.06886, con una variación del 6.43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CYPR a USD es $ 0.06886 por CYPR.

Cypher actualmente está en el puesto #1207 por capitalización de mercado en $ 6.53M, con un suministro circulante de 94.83M CYPR. Durante las últimas 24 horas, CYPR cotiza entre $ 0.06731 (bajo) y $ 0.08043 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.4680578929249782, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.028705042947441254.

En el corto plazo, CYPR experimentó un cambio de -0.24% en la última hora y de +2.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 93.70K.

Información del mercado de Cypher (CYPR)

Puesto No.1207 Cap de mercado $ 6.53M Volumen (24H) $ 93.70K Cap. de mercado totalmente diluida $ 68.86M Suministro de Circulación 94.83M Suministro máx. 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 Tasa de circulación 9.48% Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de Cypher es de $ 6.53M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 93.70K. El suministro circulante de CYPR es de 94.83M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 68.86M.