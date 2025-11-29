Precio de CeluvPlay hoy

El precio actual de CeluvPlay (CELB) hoy es $ 0.00003642, con una variación del 11.67% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CELB a USD es $ 0.00003642 por CELB.

CeluvPlay actualmente está en el puesto #3527 por capitalización de mercado en $ 8.70K, con un suministro circulante de 238.75M CELB. Durante las últimas 24 horas, CELB cotiza entre $ 0.0000363 (bajo) y $ 0.00004173 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.013001119987893436, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0000369758565975.

En el corto plazo, CELB experimentó un cambio de +0.05% en la última hora y de -52.90% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 54.05K.

Información del mercado de CeluvPlay (CELB)

Puesto No.3527 Cap de mercado $ 8.70K$ 8.70K $ 8.70K Volumen (24H) $ 54.05K$ 54.05K $ 54.05K Cap. de mercado totalmente diluida $ 182.10K$ 182.10K $ 182.10K Suministro de Circulación 238.75M 238.75M 238.75M Suministro máx. 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Suministro total 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Tasa de circulación 4.77% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de CeluvPlay es de $ 8.70K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 54.05K. El suministro circulante de CELB es de 238.75M, con un suministro total de 5000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 182.10K.