Camp Network es la Capa de IP Autónoma: la primera blockchain de capa 1 diseñada específicamente para admitir de forma nativa la procedencia, las licencias programables y la monetización de agentes a nivel de protocolo. A medida que la IA generativa transforma la creatividad, Camp ofrece la infraestructura para registrar, licenciar y monetizar propiedad intelectual en la cadena, tanto en entornos PvP como en consumos nativos de IA. Camp hace que el contenido sea programable, exigible y monetizable por defecto, lo cual resuelve la brecha de infraestructura en la intersección entre la IA y la propiedad intelectual.
Tokenómica de Camp Network (CAMP): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de Camp Network (CAMP) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens CAMP que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens CAMP que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de CAMP ¡explora el precio en vivo del token CAMP!
Historial de precios de Camp Network (CAMP)
Analizar el historial de precios de CAMP ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.
Predicción de precios de CAMP
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse CAMP? Nuestra página de predicción de precios de CAMP combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
