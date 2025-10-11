Tokenómica de Bitlayer (BTR)
Información de Bitlayer (BTR)
Bitlayer desbloquea todo el potencial de Bitcoin DeFi al combinar una seguridad inigualable con un motor de contratos inteligentes ultrarrápido. Basado en la seguridad nativa de Bitcoin, Bitlayer integra un puente BitVM de mínima confianza, una arquitectura rollup de Bitcoin y una capa de ejecución de alto rendimiento para ofrecer utilidad real, velocidad y componibilidad a Bitcoin. Bitlayer está construyendo una infraestructura completa para Bitcoin DeFi.
Tokenómica de Bitlayer (BTR): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de Bitlayer (BTR) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens BTR que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens BTR que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de BTR ¡explora el precio en vivo del token BTR!
Historial de precios de Bitlayer (BTR)
Analizar el historial de precios de BTR ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.
Predicción de precios de BTR
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse BTR? Nuestra página de predicción de precios de BTR combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
