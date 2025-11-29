Precio de Baby Shark Universe hoy

El precio actual de Baby Shark Universe (BSU) hoy es $ 0.21823, con una variación del 3.33% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BSU a USD es $ 0.21823 por BSU.

Baby Shark Universe actualmente está en el puesto #539 por capitalización de mercado en $ 36.66M, con un suministro circulante de 168.00M BSU. Durante las últimas 24 horas, BSU cotiza entre $ 0.21325 (bajo) y $ 0.24666 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.37631193723515616, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.05070113905338495.

En el corto plazo, BSU experimentó un cambio de -0.35% en la última hora y de +20.99% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 164.99K.

Información del mercado de Baby Shark Universe (BSU)

Puesto No.539 Cap de mercado $ 36.66M$ 36.66M $ 36.66M Volumen (24H) $ 164.99K$ 164.99K $ 164.99K Cap. de mercado totalmente diluida $ 185.50M$ 185.50M $ 185.50M Suministro de Circulación 168.00M 168.00M 168.00M Suministro máx. 850,000,000 850,000,000 850,000,000 Suministro total 850,000,000 850,000,000 850,000,000 Tasa de circulación 19.76% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Baby Shark Universe es de $ 36.66M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 164.99K. El suministro circulante de BSU es de 168.00M, con un suministro total de 850000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 185.50M.