Precio de Hyperbot hoy

El precio actual de Hyperbot (BOT) hoy es $ 0.019173, con una variación del 125.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOT a USD es $ 0.019173 por BOT.

Hyperbot actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- BOT. Durante las últimas 24 horas, BOT cotiza entre $ 0.007566 (bajo) y $ 0.024888 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, BOT experimentó un cambio de -6.46% en la última hora y de +230.39% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 179.98K.

Información del mercado de Hyperbot (BOT)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 179.98K$ 179.98K $ 179.98K Cap. de mercado totalmente diluida $ 19.17M$ 19.17M $ 19.17M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Hyperbot es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 179.98K. El suministro circulante de BOT es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 19.17M.