Precio de Boost hoy

El precio actual de Boost (BOOST) hoy es $ 0.006342, con una variación del 7.68% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOOST a USD es $ 0.006342 por BOOST.

Boost actualmente está en el puesto #2054 por capitalización de mercado en $ 1.01M, con un suministro circulante de 158.86M BOOST. Durante las últimas 24 horas, BOOST cotiza entre $ 0.006325 (bajo) y $ 0.007882 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.19261759528476227, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.006217505489202423.

En el corto plazo, BOOST experimentó un cambio de -1.88% en la última hora y de -46.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 64.14K.

Información del mercado de Boost (BOOST)

Puesto No.2054 Cap de mercado $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Volumen (24H) $ 64.14K$ 64.14K $ 64.14K Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.34M$ 6.34M $ 6.34M Suministro de Circulación 158.86M 158.86M 158.86M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 15.88% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Boost es de $ 1.01M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 64.14K. El suministro circulante de BOOST es de 158.86M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.34M.