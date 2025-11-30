Tokenómica de Boost (BOOST)

Tokenómica de Boost (BOOST)

Descubre información clave sobre Boost (BOOST), incluyendo su suministro de tokens, modelo de distribución y datos de mercado en tiempo real.
2025-11-30
Tokenómica y análisis de precio de Boost (BOOST)

Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de Boost (BOOST), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.

Cap. de mercado:
$ 987.79K
Suministro total:
$ 1.00B
Suministro circulante:
$ 158.86M
FDV (Valoración totalmente diluida):
$ 6.22M
Máximo histórico:
$ 0.22054
Mínimo histórico:
$ 0.006217505489202423
Precio actual:
$ 0.006218
Información de Boost (BOOST)

BOOST, el futuro del engagement entre marcas y creadores, se construye sobre la base establecida por Alphabot y ahora se expande a nivel global. Con el lanzamiento de Pulse, nuestra plataforma InfoFi + Action Layer que convierte la atención en crecimiento real de usuarios, estamos uniendo la participación auténtica con una adopción medible. Boost conecta a las marcas más grandes del mundo, a los creadores virales y a sus comunidades de formas transformadoras. Alphabot ya demostró su escala en Web3 con más de 7 millones de usuarios registrados y 1.56 mil millones de dólares en recompensas distribuidas. Ahora, el ecosistema Boost, impulsado en su totalidad por BOOST, va aún más lejos: empoderando a miles de millones de usuarios, marcas y creadores, y estableciendo un nuevo estándar para el engagement social y on-chain.

Sitio web oficial:
https://boost.gg/
Explorador de bloques:
https://etherscan.io/token/0xbe7e12b2e128bc955a0130ffb168f031d7dd8d58

Tokenómica de Boost (BOOST): Métricas clave explicadas y casos de uso

Entender la tokenómica de Boost (BOOST) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.

Métricas clave y cómo se calculan:

Suministro total:

El número máximo de tokens BOOST que se han creado o se crearán jamás.

Suministro circulante:

El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.

Suministro máx.:

El límite máximo de tokens BOOST que pueden existir en total.

FDV (Valoración totalmente diluida):

Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.

Tasa de inflación:

Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.

¿Por qué importan estas métricas para los traders?

Alto suministro circulante = mayor liquidez.

Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.

Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.

Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.

Ahora que entiendes la tokenómica de BOOST ¡explora el precio en vivo del token BOOST!

Cómo comprar BOOST

¿Interesado en agregar Boost (BOOST) a tu portafolio? MEXC admite varios métodos para comprar BOOST, incluidos tarjetas de crédito, transferencias bancarias y operaciones entre pares. Ya seas principiante o profesional, MEXC hace que la compra de criptomonedas sea fácil y segura.

Historial de precios de Boost (BOOST)

Analizar el historial de precios de BOOST ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.

Predicción de precios de BOOST

¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse BOOST? Nuestra página de predicción de precios de BOOST combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.

