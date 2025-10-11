El precio en vivo de Boom hoy es de 0.028666 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de BOOM en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de BOOM en MEXC ahora.El precio en vivo de Boom hoy es de 0.028666 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de BOOM en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de BOOM en MEXC ahora.

Logo de Boom

Precio de Boom(BOOM)

Precio en vivo de 1 BOOM en USD:

$0.028672
$0.028672$0.028672
-4.81%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de Boom (BOOM)
Última actualización de la página: 2025-10-11 11:44:35 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Boom (BOOM)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.022308
$ 0.022308$ 0.022308
24H Mín
$ 0.034732
$ 0.034732$ 0.034732
24H Máx

$ 0.022308
$ 0.022308$ 0.022308

$ 0.034732
$ 0.034732$ 0.034732

$ 0.10212728909564246
$ 0.10212728909564246$ 0.10212728909564246

$ 0.006827737632749464
$ 0.006827737632749464$ 0.006827737632749464

+0.23%

-4.81%

+266.15%

+266.15%

El precio en tiempo real de Boom (BOOM) es de $ 0.028666. Durante las últimas 24 horas, BOOM se ha operado entre un mínimo de $ 0.022308 y un máximo de $ 0.034732, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de BOOM es de $ 0.10212728909564246, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.006827737632749464.

En términos de rendimiento a corto plazo, BOOM ha cambiado en un +0.23% en la última hora, -4.81% en 24 horas y +266.15% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Boom (BOOM)

No.1288

$ 7.04M
$ 7.04M$ 7.04M

$ 178.40K
$ 178.40K$ 178.40K

$ 28.67M
$ 28.67M$ 28.67M

245.72M
245.72M 245.72M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,992,382.26236
999,992,382.26236 999,992,382.26236

24.57%

BSC

La capitalización de mercado actual de Boom es de $ 7.04M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 178.40K. El suministro circulante de BOOM es de 245.72M, con un suministro total de 999992382.26236. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 28.67M.

Historial de precios de Boom (BOOM) en USD

Siga los cambios de precios de Boom para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.00144881-4.81%
30 Días$ +0.020515+251.68%
60 Días$ +0.013626+90.59%
90 Días$ +0.009096+46.47%
Cambio de precio de Boom hoy

Hoy, BOOM registró un cambio de $ -0.00144881 (-4.81%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Boom en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ +0.020515 (+251.68%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Boom en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, BOOM experimentó un cambio de $ +0.013626 (+90.59%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Boom en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +0.009096 (+46.47%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Boom (BOOM)?

Consulta la página Historial de precios de Boom ahora.

Qué es Boom (BOOM)

Boom es la capa pionera de incentivos de datos impulsada por inteligencia artificial (IA), diseñada para cerrar la brecha entre la actividad off-chain y las economías on-chain. La plataforma, que es una evolución de GamerBoom, ahora no solo da soporte al gaming, sino también a redes sociales, activos del mundo real (RWA) y mercados de capital a escala de Internet, mediante una infraestructura de datos inteligente y descentralizada.

Boom está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en Boom de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de BOOM para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre Boom en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de Boom sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de Boom (USD)

¿Cuánto valdrá Boom (BOOM) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Boom (BOOM) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Boom.

¡Consulta la predicción del precio de Boom ahora!

Tokenómica de Boom (BOOM)

Entender la tokenómica de Boom (BOOM) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de BOOM!

Cómo comprar Boom (BOOM)

¿Buscas cómo comprar Boom? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir Boom en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

Boom Recurso

Para conocer Boom más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Boom
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Boom

¿Cuánto vale Boom (BOOM) hoy?
El precio en vivo de BOOM en USD es de 0.028666 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de BOOM en USD?
El precio actual de BOOM en USD es de $ 0.028666. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Boom?
La capitalización de mercado de BOOM es de $ 7.04M USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de BOOM?
El suministro circulante de BOOM es de 245.72M USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de BOOM?
BOOM alcanzó un precio ATH de 0.10212728909564246 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de BOOM?
BOOM vio un precio ATL de 0.006827737632749464 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de BOOM?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para BOOM es de $ 178.40K USD.
¿BOOM subirá más este año?
El precio de BOOM podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de BOOM para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 11:44:35 (UTC+8)

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

