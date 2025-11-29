Precio de Boba Cat hoy

El precio actual de Boba Cat (BOBACAT) hoy es $ 0.002009, con una variación del 3.78% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOBACAT a USD es $ 0.002009 por BOBACAT.

Boba Cat actualmente está en el puesto #1980 por capitalización de mercado en $ 1.23M, con un suministro circulante de 612.88M BOBACAT. Durante las últimas 24 horas, BOBACAT cotiza entre $ 0.001982 (bajo) y $ 0.002176 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.09484798014935664, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00017406913220778.

En el corto plazo, BOBACAT experimentó un cambio de -0.10% en la última hora y de +8.71% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 13.10K.

Información del mercado de Boba Cat (BOBACAT)

Puesto No.1980 Cap de mercado $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Volumen (24H) $ 13.10K$ 13.10K $ 13.10K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M Suministro de Circulación 612.88M 612.88M 612.88M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 61.28% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Boba Cat es de $ 1.23M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 13.10K. El suministro circulante de BOBACAT es de 612.88M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.01M.