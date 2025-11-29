Precio de Bnb Tiger Inu hoy

El precio actual de Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) hoy es $ 0.00000000000266, con una variación del 0.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BNBTIGER a USD es $ 0.00000000000266 por BNBTIGER.

Bnb Tiger Inu actualmente está en el puesto #3870 por capitalización de mercado en $ 1.57M, con un suministro circulante de 588,659.61T BNBTIGER. Durante las últimas 24 horas, BNBTIGER cotiza entre $ 0.000000000002643 (bajo) y $ 0.000000000002696 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.000000000011449246, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000000000001738887.

En el corto plazo, BNBTIGER experimentó un cambio de -0.38% en la última hora y de +0.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 5.79K.

Información del mercado de Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Puesto No.3870 Cap de mercado $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Volumen (24H) $ 5.79K$ 5.79K $ 5.79K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M Suministro de Circulación 588,659.61T 588,659.61T 588,659.61T Suministro máx. 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 Suministro total 588,659,610,002,000,000 588,659,610,002,000,000 588,659,610,002,000,000 Tasa de circulación 58.86% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Bnb Tiger Inu es de $ 1.57M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 5.79K. El suministro circulante de BNBTIGER es de 588,659.61T, con un suministro total de 588659610002000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.66M.