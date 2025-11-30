Tokenómica de Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Tokenómica de Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Descubre información clave sobre Bnb Tiger Inu (BNBTIGER), incluyendo su suministro de tokens, modelo de distribución y datos de mercado en tiempo real.
Última actualización de la página: 2025-11-30 11:24:17 (UTC+8)
USD

Tokenómica y análisis de precio de Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de Bnb Tiger Inu (BNBTIGER), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.

Cap. de mercado:
$ 1.57M
$ 1.57M
Suministro total:
$ 588,659.61T
$ 588,659.61T
Suministro circulante:
$ 588,659.61T
$ 588,659.61T
FDV (Valoración totalmente diluida):
$ 2.66M
$ 2.66M
Máximo histórico:
$ 0.0000000000132
$ 0.0000000000132
Mínimo histórico:
$ 0.000000000001738887
$ 0.000000000001738887
Precio actual:
$ 0.00000000000266
$ 0.00000000000266

Información de Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

BNBTiger! Fierce Firm Victory. BNBTiger is the king of beasts. They are the symbol of victory and strength. Powerful and tough and our $BNBTIGER community is the same.

Sitio web oficial:
https://bnbtiger.top/
Explorador de bloques:
https://bscscan.com/token/0xF8584516b7d2c156C763C874d6813E06b57e4cB5

Tokenómica de Bnb Tiger Inu (BNBTIGER): Métricas clave explicadas y casos de uso

Entender la tokenómica de Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.

Métricas clave y cómo se calculan:

Suministro total:

El número máximo de tokens BNBTIGER que se han creado o se crearán jamás.

Suministro circulante:

El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.

Suministro máx.:

El límite máximo de tokens BNBTIGER que pueden existir en total.

FDV (Valoración totalmente diluida):

Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.

Tasa de inflación:

Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.

¿Por qué importan estas métricas para los traders?

Alto suministro circulante = mayor liquidez.

Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.

Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.

Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.

Ahora que entiendes la tokenómica de BNBTIGER ¡explora el precio en vivo del token BNBTIGER!

