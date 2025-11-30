Tokenómica de Lombard (BARD)
Tokenómica y análisis de precio de Lombard (BARD)
Lombard está construyendo mercados de capital de Bitcoin en cadena para liberar todo el potencial del activo que define a esta generación. Fundada en 2024, la compañía fue pionera en la integración de Bitcoin en DeFi con LBTC, el Bitcoin líder en rendimiento, respaldado por un consorcio descentralizado de 14 instituciones de activos digitales, que hoy en día se erige como el mayor LST de Bitcoin. Lombard está desarrollando una infraestructura integral para acelerar la adopción de BTC en cadena para titulares, protocolos y plataformas, que abarca activos BTC, un SDK de staking y servicios de soporte. La compañía está construida y respaldada por líderes en activos digitales, incluyendo los principales protocolos, instituciones y plataformas de intercambio DeFi.
Tokenómica de Lombard (BARD): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de Lombard (BARD) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens BARD que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens BARD que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de BARD ¡explora el precio en vivo del token BARD!
Historial de precios de Lombard (BARD)
Analizar el historial de precios de BARD ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.
Predicción de precios de BARD
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse BARD? Nuestra página de predicción de precios de BARD combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
¿Por qué deberías elegir MEXC?
MEXC es uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo, confiado por millones de usuarios a nivel global. Ya seas principiante o experto, MEXC es tu forma más fácil de acceder a las criptomonedas.
