Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de Autonomi (AUTONOMI), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de Autonomi (AUTONOMI)
ANT es un token de utilidad que otorga a los poseedores acceso a los servicios de la red Autonomi. Autonomi es una red descentralizada y autónoma que funciona en dispositivos comunes, ofreciendo cifrado autónomo, seguridad cuántica y almacenamiento a largo plazo en la red. Autonomi combina la capacidad sobrante de dispositivos conectados, desde viejos PC de consumo en escritorios y pequeños dispositivos como Raspberry Pi, hasta estanterías sobrantes en centros de datos, para crear una nueva forma de infraestructura globalmente accesible que puede ser utilizada por cualquiera. Autonomi permite a los usuarios almacenar datos de manera segura, comunicarse, acceder a conocimientos, construir negocios, ejecutar servicios y crear nuevos futuros sin la intervención de intermediarios o guardianes.
Tokenómica de Autonomi (AUTONOMI): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de Autonomi (AUTONOMI) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens AUTONOMI que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens AUTONOMI que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de AUTONOMI ¡explora el precio en vivo del token AUTONOMI!
Historial de precios de Autonomi (AUTONOMI)
Analizar el historial de precios de AUTONOMI ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.
Predicción de precios de AUTONOMI
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse AUTONOMI? Nuestra página de predicción de precios de AUTONOMI combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
