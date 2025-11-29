Precio de AppLovin hoy

El precio actual de AppLovin (APPON) hoy es $ 583.47, con una variación del 0.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de APPON a USD es $ 583.47 por APPON.

AppLovin actualmente está en el puesto #2717 por capitalización de mercado en $ 257.90K, con un suministro circulante de 442.01 APPON. Durante las últimas 24 horas, APPON cotiza entre $ 582.13 (bajo) y $ 583.76 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1,943.4984325597052, mientras que el mínimo histórico fue $ 470.4602767878368.

En el corto plazo, APPON experimentó un cambio de +0.16% en la última hora y de +11.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 54.66K.

Información del mercado de AppLovin (APPON)

Puesto No.2717 Cap de mercado $ 257.90K$ 257.90K $ 257.90K Volumen (24H) $ 54.66K$ 54.66K $ 54.66K Cap. de mercado totalmente diluida $ 257.90K$ 257.90K $ 257.90K Suministro de Circulación 442.01 442.01 442.01 Suministro total 442.00755585 442.00755585 442.00755585 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de AppLovin es de $ 257.90K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 54.66K. El suministro circulante de APPON es de 442.01, con un suministro total de 442.00755585. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 257.90K.