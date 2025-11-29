Precio de Amazon hoy

El precio actual de Amazon (AMZNON) hoy es $ 232.73, con una variación del 0.49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AMZNON a USD es $ 232.73 por AMZNON.

Amazon actualmente está en el puesto #1556 por capitalización de mercado en $ 3.20M, con un suministro circulante de 13.77K AMZNON. Durante las últimas 24 horas, AMZNON cotiza entre $ 230.39 (bajo) y $ 233.3 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 257.39012683520014, mientras que el mínimo histórico fue $ 211.30485215454203.

En el corto plazo, AMZNON experimentó un cambio de -0.23% en la última hora y de +5.88% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 75.42K.

Información del mercado de Amazon (AMZNON)

Puesto No.1556 Cap de mercado $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M Volumen (24H) $ 75.42K$ 75.42K $ 75.42K Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M Suministro de Circulación 13.77K 13.77K 13.77K Suministro total 13,771.21619727 13,771.21619727 13,771.21619727 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Amazon es de $ 3.20M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 75.42K. El suministro circulante de AMZNON es de 13.77K, con un suministro total de 13771.21619727. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.20M.