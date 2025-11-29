Precio de AITV hoy

El precio actual de AITV (AITV) hoy es $ 0.0473, con una variación del 0.63% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AITV a USD es $ 0.0473 por AITV.

AITV actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- AITV. Durante las últimas 24 horas, AITV cotiza entre $ 0.045 (bajo) y $ 0.0482 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, AITV experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -8.34% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.75K.

Información del mercado de AITV (AITV)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 3.75K$ 3.75K $ 3.75K Cap. de mercado totalmente diluida $ 47.30M$ 47.30M $ 47.30M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de AITV es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.75K. El suministro circulante de AITV es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 47.30M.