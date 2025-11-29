Precio de AI3 hoy

El precio actual de AI3 (AI3) hoy es $ 0.02897, con una variación del 3.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AI3 a USD es $ 0.02897 por AI3.

AI3 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- AI3. Durante las últimas 24 horas, AI3 cotiza entre $ 0.02742 (bajo) y $ 0.03292 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, AI3 experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +7.73% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 31.27K.

Información del mercado de AI3 (AI3)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 31.27K$ 31.27K $ 31.27K Cap. de mercado totalmente diluida $ 28.97M$ 28.97M $ 28.97M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública AI3

La capitalización de mercado actual de AI3 es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 31.27K. El suministro circulante de AI3 es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 28.97M.