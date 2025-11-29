Precio de Accenture hoy

El precio actual de Accenture (ACNON) hoy es $ 250.05, con una variación del 0.17% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ACNON a USD es $ 250.05 por ACNON.

Accenture actualmente está en el puesto #1935 por capitalización de mercado en $ 1.33M, con un suministro circulante de 5.32K ACNON. Durante las últimas 24 horas, ACNON cotiza entre $ 248.78 (bajo) y $ 250.26 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 259.24014933247236, mientras que el mínimo histórico fue $ 229.27778200768591.

En el corto plazo, ACNON experimentó un cambio de +0.40% en la última hora y de -1.58% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 56.33K.

Información del mercado de Accenture (ACNON)

Puesto No.1935 Cap de mercado $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Volumen (24H) $ 56.33K$ 56.33K $ 56.33K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Suministro de Circulación 5.32K 5.32K 5.32K Suministro total 5,324.44181497 5,324.44181497 5,324.44181497 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Accenture es de $ 1.33M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 56.33K. El suministro circulante de ACNON es de 5.32K, con un suministro total de 5324.44181497. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.33M.