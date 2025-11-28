Precio de 4444 hoy

El precio actual de 4444 (4444) hoy es $ 0.00003514, con una variación del 0.75% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 4444 a USD es $ 0.00003514 por 4444.

4444 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 35,138, con un suministro circulante de 1.00B 4444. Durante las últimas 24 horas, 4444 cotiza entre $ 0.00003401 (bajo) y $ 0.00005279 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00016726, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00002909.

En el corto plazo, 4444 experimentó un cambio de +0.56% en la última hora y de -26.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de 4444 (4444)

Cap de mercado $ 35.14K$ 35.14K $ 35.14K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 35.14K$ 35.14K $ 35.14K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de 4444 es de $ 35.14K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de 4444 es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 35.14K.