El precio actual de 4444 hoy es 0.00003514 USD. La capitalización de mercado de 4444 es 35,138 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de 4444 a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más!

Logo de 4444

Precio de 4444 (4444)

No listado

Precio en vivo de 1 4444 en USD:

--
----
+0.70%1D
mexc
Estos datos del token provienen de terceros. MEXC actúa únicamente como agregador de información. ¡Explora otros tokens listados en el mercado Spot de MEXC!
USD
Gráfico de precios en vivo de 4444 (4444)
Última actualización de la página: 2025-11-28 01:30:11 (UTC+8)

Precio de 4444 hoy

El precio actual de 4444 (4444) hoy es $ 0.00003514, con una variación del 0.75% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 4444 a USD es $ 0.00003514 por 4444.

4444 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 35,138, con un suministro circulante de 1.00B 4444. Durante las últimas 24 horas, 4444 cotiza entre $ 0.00003401 (bajo) y $ 0.00005279 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00016726, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00002909.

En el corto plazo, 4444 experimentó un cambio de +0.56% en la última hora y de -26.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de 4444 (4444)

$ 35.14K
$ 35.14K$ 35.14K

--
----

$ 35.14K
$ 35.14K$ 35.14K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de 4444 es de $ 35.14K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de 4444 es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 35.14K.

Historial de precios de 4444 USD

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.00003401
$ 0.00003401$ 0.00003401
24H Mín
$ 0.00005279
$ 0.00005279$ 0.00005279
24H Máx

$ 0.00003401
$ 0.00003401$ 0.00003401

$ 0.00005279
$ 0.00005279$ 0.00005279

$ 0.00016726
$ 0.00016726$ 0.00016726

$ 0.00002909
$ 0.00002909$ 0.00002909

+0.56%

+0.75%

-26.94%

-26.94%

Historial de precios de 4444 (4444) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de 4444 a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de 4444 a USD fue de $ 0.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de 4444 a USD fue de $ 0.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de 4444 a USD fue de $ 0.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ 0+0.75%
30 Días$ 0--
60 Días$ 0--
90 Días$ 0--

Predicción de precios para 4444

Predicción del precio de 4444 (4444) para 2030 (en 5 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de 4444 en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de 4444 (4444) para 2040 (en 15 años)

Para 2040, el precio de 4444 podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precio alcanzará 4444 en 2025-2026? Visita nuestra página de Predicción de Precios para conocer las predicciones de precios de 4444 para los años 2025-2026 haciendo clic en Predicción de precios de 4444.

Recurso 4444(4444)

Sitio web oficial

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre 4444

¿Cuánto costará 1 4444 en 2030?
Si 4444 crece a una tasa anual del 5%, su valor estimado podría alcanzar alrededor de $-- en 2026, $-- en 2030, $-- en 2035, y $-- en 2040. Estas cifras ilustran un escenario de crecimiento compuesto constante, aunque el precio futuro real dependerá de la adopción del mercado, los desarrollos regulatorios y las condiciones macroeconómicas. Puedes ver la tabla de proyección completa a continuación para obtener un desglose detallado año por año del precio potencial de 4444 y el ROI estimado.
Última actualización de la página: 2025-11-28 01:30:11 (UTC+8)

Explorar más sobre 4444

