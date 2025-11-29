Precio de 401jK hoy

El precio actual de 401jK (401JK) hoy es $ 0.01746112, con una variación del 2.83% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 401JK a USD es $ 0.01746112 por 401JK.

401jK actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 17,479,618, con un suministro circulante de 999.34M 401JK. Durante las últimas 24 horas, 401JK cotiza entre $ 0.01690126 (bajo) y $ 0.01821004 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02828482, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, 401JK experimentó un cambio de -0.20% en la última hora y de +51.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de 401jK (401JK)

Cap de mercado $ 17.48M Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 17.48M Suministro de Circulación 999.34M Suministro total 999,342,901.998296

La capitalización de mercado actual de 401jK es de $ 17.48M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de 401JK es de 999.34M, con un suministro total de 999342901.998296. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 17.48M.