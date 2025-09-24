¿Qué es la función de Margen PNL de MEXC?









El Margen PNL, también conocido como estrategia de posición continua, es un método de trading en el que las ganancias no realizadas de posiciones abiertas en futuros se utilizan como margen para abrir o aumentar posiciones adicionales. En lugar de cerrar una posición rentable para obtener ganancias, los traders aprovechan las ganancias no realizadas para expandir su exposición, aumentando efectivamente el tamaño de la posición sin añadir capital nuevo.





Este enfoque se utiliza comúnmente en entornos de alto apalancamiento y es más efectivo durante mercados con tendencias fuertes y claras. Al asignar continuamente las ganancias no realizadas en la misma dirección de la operación, los traders buscan acelerar el crecimiento de la posición. Cuando se ejecuta correctamente en una tendencia sostenida, esto crea un efecto de capitalización o "bola de nieve", donde tanto el tamaño de la posición como los rendimientos potenciales aumentan rápidamente. Cada incremento exitoso amplifica la exposición general y el potencial de retorno.









El flujo de trabajo típico es el siguiente: un trader primero abre una posición de futuros usando capital inicial. Una vez que la posición se vuelve rentable, en lugar de realizar las ganancias, tanto el capital inicial como las ganancias no realizadas se utilizan como margen para aumentar la exposición. Cuando se ejecuta con éxito en secuencia, este enfoque de capitalización puede acelerar el crecimiento de la cuenta de forma exponencial.





Por ejemplo, supongamos que un trader comienza con 10,000 USDT. Cuando el precio de BTC alcanza 40,000 USDT, el trader abre una posición long con apalancamiento 10x, creando un tamaño de posición inicial de 100,000 USDT (≈ 2.5 BTC). A partir de ahí, el trader adopta una estrategia de Margen PNL y realiza dos reinversiones:

Primera reinversión : cuando BTC sube a 44,000 USDT (+10%), la ganancia no realizada de 10,000 USDT se añade como nuevo margen, ampliando el tamaño de la posición a 200,000 USDT (≈ 4.5 BTC).

Segunda reinversión: BTC luego sube a 47,960 USDT (+9%), generando una ganancia no realizada de 18,000 USDT. Esta ganancia se utiliza nuevamente como margen, ampliando aún más el tamaño de la posición a 380,000 USDT (≈ 7.9 BTC).





El proceso paso a paso se ilustra en la siguiente tabla:





Rollover con Margen PNL

Paso

Precio BTC (USDT) Cambio de precio Tamaño de posición (USDT) Ganancia no realizada Capital de la cuenta (USDT) Acción Tamaño de posición resultante (USDT) Posición inicial 40,000 - 100,000 - 10,000 - 100,000 1a reinversión 44,000 0.1 100,000 10,000 20,000 Usar ganancia no realizada (10,000 USDT) como margen para añadir posiciones con un apalancamiento de 10x 200,000 2a reinversión 47,960 0.09 200,000 18,000 38,000

Usar ganancia no realizada (10,000 USDT) como margen para añadir posiciones con un apalancamiento de 10x 380,000 Última etapa 52,000 0.084 380,000 31,920 69,920 - 380,000





Comparación de resultados

Escenario Precio de entrada (USDT) Precio final BTC (USDT) Tamaño final de posición Ganancia no realizada (USDT) Margen inicial (USDT) Capital final de la cuenta (USDT) Sin margen PNL 40,000 52,000 100,000 USDT (2.5 BTC) (52,000 - 40,000) × 2.5 = 30,000 10,000 40,000 Con margen PNL 40,000

52,000 380,000 USDT (7.9 BTC) 31,920 (última etapa) 10,000 69,920

Las tarifas de trading, costos de financiamiento y posible deslizamiento se excluyen en esta ilustración para mayor claridad.





Este ejemplo demuestra cómo la estrategia de Margen PNL puede amplificar significativamente los rendimientos cuando la tendencia del mercado es favorable. Las características clave de este enfoque son:

1) Tamaño de posición agresivo: cada reinversión normalmente compromete todo el capital de la cuenta o casi todo.

2) Dependencia de un juicio preciso de la tendencia: un solo error puede eliminar todas las ganancias acumuladas.

3) Basado en apalancamiento: la estrategia se aplica normalmente en trading de futuros con apalancamiento, lo que amplifica tanto las ganancias como los riesgos.









1) Solo las posiciones recién abiertas en margen cruzado pueden usar la función de Margen PNL. Las posiciones en margen aislado no son elegibles.

2) Al usar Margen PNL, solo se consideran las ganancias no realizadas de posiciones en margen cruzado como fondos disponibles. Las ganancias no realizadas de posiciones en margen aislado no pueden usarse.

3) Margen PNL se aplica únicamente en modo de margen de un solo activo. En modo de margen múltiple, los fondos disponibles se calculan con una lógica diferente.













Abre la página de trading de Futuros de MEXC y selecciona el Modo de margen cruzado. A medida que las ganancias no realizadas en tus posiciones de margen cruzado aumenten, tus fondos disponibles también se incrementarán.





Fondos disponibles (Margen cruzado) = Saldo de la billetera – Margen de posición – Margen de orden + PNL no realizada total de todas las posiciones de margen cruzado













1) Abre la App de MEXC y pulsa en Futuros.

2) Selecciona Modo de margen cruzado.

3) Después de abrir una posición, a medida que las ganancias no realizadas en tus posiciones de margen cruzado aumenten, tus fondos disponibles también se incrementarán.









Nota: en el Modo de margen avanzado, los usuarios pueden seleccionar diferentes modos de margen para posiciones long y short. Si la posición long está en margen aislado y la posición short en margen cruzado, o la long en margen cruzado y la short en margen aislado, los fondos disponibles aún se mostrarán como fondos disponibles de margen cruzado.













La clave del trading con Margen PNL radica en evaluar con precisión la sostenibilidad de una tendencia del mercado. Requiere que los traders aumenten posiciones de manera decisiva cuando la tendencia es clara y el impulso fuerte, maximizando la captura de beneficios mediante capitalización continua. Sin embargo, esta estrategia es inherentemente de doble filo: aunque puede generar rendimientos extraordinarios durante una tendencia sostenida, un repentino cambio puede eliminar rápidamente tanto las ganancias no realizadas acumuladas como el capital inicial. La imprevisibilidad del mercado, la toma de decisiones emocionales y el uso de alto apalancamiento amplifican estos riesgos.





Por esta razón, el Margen PNL se considera una estrategia de alto riesgo y alta recompensa que exige un juicio preciso del mercado, disciplina estricta y gran resistencia psicológica. Se recomienda a los traders establecer niveles claros de take-profit y stop-loss, aplicar una gestión de riesgos robusta y asegurar una parte de las ganancias a tiempo. Quien intente usar Margen PNL debe hacerlo únicamente con pequeñas cantidades de capital que esté completamente dispuesto a perder.







