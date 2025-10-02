En el vertiginoso mundo del trading de criptomonedas, las fluctuaciones de precio pueden ocurrir en milisegundos. Esto es especialmente cierto en el trading de futuros, donde los usuarios pueden verseEn el vertiginoso mundo del trading de criptomonedas, las fluctuaciones de precio pueden ocurrir en milisegundos. Esto es especialmente cierto en el trading de futuros, donde los usuarios pueden verse
Academia/Guías para principiantes/Futuros/Guía para c...nes de MEXC

Guía para configurar alertas de precio en MEXC: aprovecha las tendencias del mercado y mejora tu eficiencia de trading con las notificaciones de MEXC

2 de octubre de 2025MEXC
0m
#Básico#Futuros
ELYSIA
EL$0.002194-9.41%
Eclipse
ES$0.09448-2.91%
PortugalNationalTeam
POR$0.5885-5.79%
Lagrange
LA$0.38843+1.76%
RealLink
REAL$0.07532-6.02%

En el vertiginoso mundo del trading de criptomonedas, las fluctuaciones de precio pueden ocurrir en milisegundos. Esto es especialmente cierto en el trading de futuros, donde los usuarios pueden verse afectados por el agotamiento y los altibajos emocionales tras largos periodos frente a la pantalla. Para ayudar a los usuarios a mantenerse informados en tiempo real y mejorar su capacidad de reacción, la plataforma de trading de contratos de MEXC ha lanzado una práctica función de alertas de precio. Esta herramienta admite alertas dobles, tanto por niveles de precio como por indicadores técnicos, lo que permite a los traders tomar decisiones rápidas en momentos clave y aprovechar cada oportunidad ideal para abrir o cerrar posiciones.

1. ¿Por qué configurar alertas de precio?


En el trading de futuros cripto, perder un nivel de precio clave puede significar desaprovechar una valiosa ventana de ganancias. Al configurar alertas de precio, los usuarios pueden evitar estar constantemente vigilando el mercado y, aun así, recibir notificaciones en tiempo real cuando se alcanzan umbrales preestablecidos o cambian ciertos indicadores técnicos. Esto permite ajustar estrategias rápidamente y reducir el riesgo de pérdidas por decisiones tardías.

Beneficios de las alertas de precio:


  • Actualizaciones en tiempo real para reacciones más rápidas
  • Mejora la eficiencia del trading y reduce decisiones emocionales
  • Cubre los principales pares de futuros con alertas personalizables

Ejemplo:
El usuario A configura una alerta para que se le notifique cuando el par BTCUSDT suba a 108,000 USDT. Cuando se alcanza este nivel, el sistema envía una notificación inmediata, permitiéndole ajustar su apalancamiento y tomar ganancias a tiempo. En cambio, el usuario B, que no usó alertas, nota el movimiento solo durante la corrección, perdiendo la oportunidad de venta ideal y viendo desaparecer sus ganancias.

2. ¿Qué tipos de alertas ofrece MEXC?


MEXC ofrece dos tipos principales de alertas para adaptarse a diferentes estrategias de trading:

2.1 Alertas de precio de MEXC


Las alertas de precio son las más utilizadas. Los usuarios pueden configurar alertas cuando:

  • El precio actual suba por encima o baje por debajo de un valor específico.
  • El cambio de precio en 24 horas supere un porcentaje definido.
  • La volatilidad en 5 minutos exceda cierto umbral.

Ideales para estrategias de seguimiento de tendencias o rupturas.

2.2 Alertas por indicadores técnicos


Para usuarios más avanzados, MEXC permite alertas automáticas basadas en análisis técnico, como:


Una vez que el indicador cumple con la condición establecida, el sistema envía una notificación automáticamente.

3. ¿Cómo configurar alertas de precio en la web de MEXC?


3.1 Versión web


Paso 1: Accede a la página de configuración de alertas


Inicia sesión en el sitio oficial de MEXC y ve a la sección de Futuros desde el menú superior.
En la interfaz de trading, haz clic en el ícono de la campana (🔔) ubicado sobre el gráfico de velas para ingresar a la página de configuración de alertas.


Paso 2: Activa alertas predeterminadas


En la página de configuración de alertas del mercado, si activas la opción de sonido de alerta, el sistema reproducirá un sonido cuando se active una alerta de precio.

En la pestaña Recomendadas, el sistema mostrará automáticamente los pares de tu lista de seguimiento de Futuros y configurará condiciones de alerta por movimientos de precio. Solo debes activar la alerta que desees o pulsar Activar todas para seguir todos los pares disponibles.


Si las condiciones de activación predeterminadas no cumplen con tus expectativas, puedes hacer clic en Crear alerta para personalizar la configuración según tus preferencias. Ingresa los siguientes parámetros:

  • Par de trading (por ejemplo, BTCUSDT)
  • Tipo de alerta: precio supera / precio baja a / subida del 24 h / caída en 5 min, etc. (seis tipos en total)
  • Frecuencia: Repetir / Una sola vez / Una vez al día
  • Método de notificación: Notificación en la app, en el navegador o en escritorio (activa los permisos en tu navegador)

Nota: Puedes crear hasta 10 alertas por par y configurar alertas para hasta 20 pares diferentes. Si tienes alertas activadas tanto en la sección recomendada como en la personalizada, recibirás notificaciones cuando se cumplan las condiciones. En el caso de alertas por indicadores, el límite total es de 200.


3.2 En la app


1) Abre la app de MEXC e inicia sesión. Toca Futuros en la parte inferior.
2) En la página de Futuros, toca el ícono de ajustes (⋯) en la esquina superior derecha.
3) Selecciona Alertas para acceder a la página de alertas de mercado.
4) Toca Agregar alerta.
5) En la pantalla de configuración, selecciona el par de trading, el tipo de alerta y el valor (precio o cambio porcentual), la frecuencia y el tipo de notificación. Luego pulsa Crear alerta.


Nota: Al igual que en la web, la aplicación móvil admite tanto alertas de precio como alertas basadas en indicadores. Puedes configurar hasta 10 alertas por par de trading, establecer alertas para un máximo de 20 pares de trading, y el límite total de alertas es de 200.

4. Preguntas frecuentes y consejos de optimización


P1: ¿Por qué no puedo activar las notificaciones de escritorio?
Si las notificaciones de escritorio aparecen en gris y no se pueden seleccionar, probablemente se deba a que la configuración de tu sistema o navegador ha desactivado las notificaciones. Deberás habilitarlas y actualizar la página para poder activarlas. Para obtener orientación, consulta el tutorial: "Cómo activar las notificaciones de escritorio de MEXC".

P2: ¿Se pueden repetir las alertas?
Sí. Si eliges la opción de repetir, recibirás una notificación cada vez que se cumpla la condición. Para evitar múltiples avisos, elige una sola vez o una vez al día.

P3: ¿Qué pares admiten alertas?
Todos los pares de futuros están disponibles, incluidos populares como BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT y SUIUSDT. Puedes ver y seleccionar más en la pestaña de seguimiento de Futuros.

BTN-Activa tus alertas de precio en futuros&BTNURL=https://www.mexc.com/es/futures/BTC_USDT

5. Conclusión: Activa las alertas de precio en MEXC y no pierdas ninguna oportunidad


La función de alertas de precio no es solo una herramienta de monitoreo: es un componente esencial de gestión de riesgos en el trading de futuros. Ya seas principiante o trader avanzado, el sistema de alertas de MEXC te ayuda a reaccionar de forma eficiente ante los movimientos del mercado, optimizar tus puntos de entrada y salida, y evitar perder operaciones clave.

Inicia sesión en MEXC, activa tus alertas y deja que las notificaciones inteligentes sean tu asistente de trading más confiable.

*BTN-Activa tus alertas de precio en futuros&BTNURL=https://www.mexc.com/es/futures/BTC_USDT*

Lecturas recomendadas:

Aviso de riesgos: Esta información no constituye asesoría de inversión, legal, fiscal, financiera o contable, ni una recomendación de compra, venta o tenencia de activos. MEXC Learn proporciona contenido solo con fines informativos. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos antes de invertir. MEXC no se hace responsable por las decisiones de inversión de los usuarios.

Artículos populares

Bitcoin vs Ethereum: ¿Qué criptomoneda es la adecuada para ti?

Bitcoin vs Ethereum: ¿Qué criptomoneda es la adecuada para ti?

Bitcoin y Ethereum dominan el panorama de las criptomonedas como los dos activos digitales más grandes por capitalización de mercado. Aunque ambos operan con tecnología blockchain, la diferencia entre

Diferentes tipos de órdenes spot

Diferentes tipos de órdenes spot

La plataforma MEXC ofrece cuatro tipos de órdenes spot: órdenes de límite, órdenes de mercado, órdenes take-profit/stop-lossy órdenes OCO (One-Cancels-the-Other).1. Orden de límiteCon las órdenes de l

Lectura obligatoria para nuevos usuarios: 11 preguntas frecuentes sobre el trading de spot en MEXC

Lectura obligatoria para nuevos usuarios: 11 preguntas frecuentes sobre el trading de spot en MEXC

A medida que el mercado de criptomonedas se desarrolla rápidamente, el trading de spot se ha convertido gradualmente en el punto de entrada preferido al mundo de los activos digitales para muchos inve

¿Es Bitcoin Halal? ¿Qué dicen los eruditos islámicos?

¿Es Bitcoin Halal? ¿Qué dicen los eruditos islámicos?

Bitcoin ha captado la atención mundial como una moneda digital revolucionaria, pero los inversores musulmanes enfrentan una pregunta crucial: ¿es bitcoin halal o haram según la ley islámica? Con la po

Artículos relacionados

Conoce las funciones principales en la página de trading de futuros de MEXC para una experiencia más fluida

Conoce las funciones principales en la página de trading de futuros de MEXC para una experiencia más fluida

En el mercado de criptomonedas, el trading de Futuros se ha convertido en una herramienta importante para muchos inversores que buscan mejorar la eficiencia del capital y aprovechar oportunidades del

Preguntas frecuentes sobre la liquidación en el trading de futuros

Preguntas frecuentes sobre la liquidación en el trading de futuros

1.¿Qué es la liquidación?La liquidación, también conocida como cierre forzoso o llamada de margen, ocurre cuando la plataforma cierra automáticamente la posición de un usuario. En MEXC, la tasa de mar

¿Qué es la liquidación forzada?

¿Qué es la liquidación forzada?

1. ¿Qué es la liquidación forzada?La liquidación forzada ocurre cuando tu margen alcanza el nivel del margen de mantenimiento, lo que lleva a la necesidad de liquidar tu posición, resultando en la pér

¿Qué son los futuros de predicción? Un método simple y accesible de trading de futuros

¿Qué son los futuros de predicción? Un método simple y accesible de trading de futuros

El trading de futuros de criptomonedas atrae a numerosos inversores gracias a su alto apalancamiento y la posibilidad de obtener ganancias tanto en mercados alcistas como bajistas. Sin embargo, sus me

Regístrate en MEXC
Regístrate y recibe hasta 10,000 USDT en bonos