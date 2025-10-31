Preguntas frecuentes - Cuentas

















En el sitio web: En la página oficial de inicio de sesión , ingresa tu cuenta y contraseña, luego haz clic en el ícono de perfil en la esquina superior derecha de la página de inicio y ve a Seguridad . Bajo Verificación móvil o Verificación de email , haz clic en Cambiar a la derecha; luego, en ¿Restablecer verificación de seguridad? ; y sigue las instrucciones en pantalla. En la, ingresa tu cuenta y contraseña, luego haz clic en el ícono de perfil en la esquina superior derecha de la página de inicio y ve a. Bajo, haz clic ena la derecha; luego, en; y sigue las instrucciones en pantalla.

En la aplicación: En la página de inicio de sesión, ingresa tu cuenta y contraseña, luego toca el ícono de perfil en la esquina superior izquierda y ve a Seguridad; selecciona Verificación móvil o Verificación de email; elige ¿Restablecer verificación de seguridad?; y sigue las instrucciones en pantalla.









Prepara la siguiente información y envíala a nuestro equipo de atención al cliente a service@mexc.com, o proporciónasela a nuestro equipo de soporte en línea. Después de verificar la información, MEXC completará el proceso de desvinculación en un plazo de 1 a 3 días hábiles.

1）Motivo del cambio.

2）Correo electrónico o número de móvil anterior.

3）Correo electrónico o número de móvil nuevo.

4）Historial de transacciones recientes, registros de depósitos/retiros o direcciones de inicio de sesión más utilizadas.

5）Foto de ti sosteniendo tu identificación y una nota en papel (que incluya el motivo del cambio, tu UID, el logo de MEXC, la fecha y tu firma).









Tu cuenta se puede bloquear temporalmente en los siguientes escenarios:

Después de 5 intentos consecutivos utilizando una contraseña incorrecta durante el inicio de sesión, tu cuenta se bloqueará durante 2 horas.

Después de 10 intentos consecutivos usando una contraseña incorrecta durante el inicio de sesión, tu cuenta se bloqueará durante 24 horas.





¿Olvidaste tu contraseña? para restablecer tu contraseña. Si no puedes restablecer tu contraseña debido a la pérdida de tus credenciales de verificación, sigue las indicaciones para solicitar un Si deseas desbloquear tu cuenta antes, sigue las instrucciones en la página de inicio de sesión y haz clic enpara restablecer tu contraseña. Si no puedes restablecer tu contraseña debido a la pérdida de tus credenciales de verificación, sigue las indicaciones para solicitar un restablecimiento de la verificación de seguridad

















En el sitio web: En la página de inicio, haz clic en el ícono de perfil en la esquina superior derecha; selecciona Seguridad; elige Verificación móvil o Verificación de email ; y haz clic en Configurar a la derecha. Sigue las instrucciones en la página para completar el proceso.

En la aplicación: En la página de inicio, toca el ícono de perfil en la esquina superior izquierda; selecciona Seguridad; toca en Verificación móvil o Verificación de email; y sigue las instrucciones en la página para completar el proceso.









Si tienes acceso al número de móvil o al correo electrónico originales:

En el sitio web: En la Seguridad , elige Verificación móvil o Verificación de email ; y haz clic en Cambiar a la derecha. Sigue las instrucciones en la página para completar el proceso. En la página de inicio , haz clic en el icono de perfil en la esquina superior derecha; selecciona, elige; y haz clic ena la derecha. Sigue las instrucciones en la página para completar el proceso.

En la aplicación: En la página de inicio, toca el icono de perfil en la esquina superior izquierda; selecciona Seguridad; toca Verificación móvil o Verificación de email; y sigue las instrucciones en la página para completar el proceso.









Si no tienes acceso al número de móvil o al correo electrónico originales:

En el sitio web : En la Seguridad ; ve a Verificación móvil o Verificación de email ; haz clic en Cambiar ; luego, en ¿Restablecer verificación de seguridad? ; y sigue las instrucciones en la página para completar el proceso. : En la página de inicio , haz clic en el icono de perfil en la esquina superior derecha; selecciona; ve a; haz clic en; luego, en; y sigue las instrucciones en la página para completar el proceso.

En la aplicación: En la página de inicio, toca el icono de perfil en la esquina superior izquierda; selecciona Seguridad, toca Verificación móvil o Verificación de email; luego toca ¿Restablecer verificación de seguridad?; y sigue las instrucciones en la página para completar el proceso.

Nota: Después de cambiar tu número de móvil o correo electrónico, los retiros y las operaciones OTC estarán temporalmente restringidos durante 24 horas.













Por favor, envía un correo electrónico a service@mexc.com para solicitar el cambio o la desvinculación de tu correo electrónico. MEXC procesará tu solicitud en un plazo de 24 horas. Se requerirá la siguiente información:

1）Descripción del problema.

2）Detalles de la cuenta MEXC (número de móvil, correo electrónico o UID).

3）Nueva dirección de correo electrónico (asegúrate de que se puedan enviar y recibir correos electrónicos. Si no puedes recibir correos electrónicos o códigos de verificación, podrías experimentar problemas para completar los pasos de retiro en el futuro).

4）Historial de transacciones recientes, activos en posesión, registros de depósitos/retiros y ubicaciones comunes de inicio de sesión.

5）Una foto de ti sosteniendo tu documento de identidad junto con una nota escrita a mano (que incluya el logo de MEXC, el motivo del cambio, los detalles de la cuenta, la fecha y tu firma). La fecha de la nota debe coincidir con la fecha de la solicitud.

6）Si no has completado la verificación KYC, proporciona una captura de pantalla de una transferencia desde una plataforma emisora hacia MEXC (la captura debe mostrar el TxID, la cantidad y la hora). Esto no es necesario si no hay registros de depósito disponibles.









Envía un correo electrónico a service@mexc.com para solicitar el cambio o la desvinculación de tu número de móvil. MEXC procesará tu solicitud en un plazo de 24 horas. Se requerirá la siguiente información:

1）Descripción del problema.

2）Detalles de la cuenta MEXC (número de móvil, correo electrónico o UID).

3）Número de móvil nuevo.

4）Historial de transacciones reciente, activos en posesión, registros de depósitos/retiros y ubicaciones comunes de inicio de sesión.

5）Una foto de ti sosteniendo tu documento de identidad junto con una nota escrita a mano, que incluya el logo de MEXC; el motivo del cambio; el número de móvil antiguo y el nuevo; la fecha; y tu firma. La fecha de la nota debe coincidir con la fecha de la solicitud.

6）Si no has completado la verificación KYC, proporciona una captura de pantalla de una transferencia desde una plataforma emisora hacia MEXC (la captura debe mostrar el TxID, la cantidad y la hora). Esto no es necesario si no hay registros de depósito disponibles.









Cada número de móvil o correo electrónico solo puede estar vinculado a una cuenta MEXC. Si ves este mensaje, significa que tu número de móvil o correo electrónico ya está vinculado a otra cuenta MEXC. Si has olvidado tu cuenta o contraseña de inicio de sesión de MEXC, puedes hacer clic en ¿Olvidaste tu contraseña? en la página de inicio de sesión para recuperar la información de tu cuenta.













En el sitio web : Haz clic en el ícono de perfil en la esquina superior derecha de la página de inicio, selecciona Seguridad ; luego, Código de Google Authenticator ; haz clic en Configurar a la derecha; y sigue las instrucciones en pantalla.

En la aplicación: Toca el ícono de perfil en la esquina superior izquierda de la página de inicio; selecciona Seguridad; toca en Google Authenticator; y sigue las instrucciones en pantalla.

Vinculación de Google Authenticator. Para obtener más información, consulta la página









En el sitio web: Haz clic en el ícono de perfil en la esquina superior derecha de la página de inicio; selecciona Seguridad ; luego, Código de Google Authenticator ; haz clic en Eliminar a la derecha; y sigue las instrucciones en pantalla.

En la aplicación: Toca el ícono de perfil en la esquina superior izquierda de la página de inicio; selecciona Seguridad; toca Google Authenticator; y sigue las instrucciones en pantalla.

Cómo desvincular Google Authenticator de MEXC. Para obtener más información, consulta la página









En el sitio web: Haz clic en el ícono de perfil en la esquina superior derecha de la página de inicio; selecciona Seguridad ; luego, haz clic en Código de Google Authenticator ; selecciona Eliminar → ¿Restablecer verificación de seguridad? ; elige Restablecer Google Authenticator; y sigue las instrucciones en pantalla.

En la aplicación: Toca el ícono de perfil en la esquina superior izquierda de la pantalla principal; selecciona Seguridad; toca Google Authenticator → ¿Restablecer verificación de seguridad?; selecciona Restablecer Google Authenticator y sigue las instrucciones en pantalla.





"Cómo desvincular Google Authenticator de MEXC". Después de enviar tu solicitud para restablecer Google Authenticator, el equipo servicio de atención al cliente oficial de MEXC revisará tu solicitud dentro de un día hábil. Una vez aprobada, se desvinculará la clave de Google Authenticator que estaba configurada originalmente. Para más detalles, consulta









En tu teléfono antiguo: Abre la aplicación Google Authenticator; toca el ícono ≡ en la esquina superior izquierda; selecciona Transferir códigos; exporta los códigos que deseas transferir; genera un código QR y completa el proceso de escaneo con tu nuevo teléfono como se indica a continuación.





En tu nuevo teléfono: Abre la aplicación Google Authenticator; toca el ícono + en la esquina inferior derecha; Selecciona Escanear un código QR; escanea el código QR generado en el teléfono antiguo y completa la transferencia.





Cómo transferir tu clave de Google Authenticator de MEXC a un nuevo teléfono. Para obtener más información, consulta la página









1）Si tienes varias cuentas vinculadas a Google Authenticator en tu teléfono, asegúrate de estar ingresando el código correspondiente al correo electrónico registrado en MEXC.

2）Asegúrate de haber instalado la aplicación correcta de Google Authenticator. Los usuarios de iOS pueden buscar "Authenticator App" en la App Store, y los usuarios de Android pueden buscar "Google Authenticator" en Google Play para descargarla.

3）Los códigos de Google Authenticator son válidos solo por 30 segundos. Asegúrate de ingresar y enviar el código dentro de los 30 segundos.

4）Asegúrate de que la hora de tu teléfono esté correctamente sincronizada con la hora estándar de tu zona horaria.





¿Restablecer verificación de seguridad? y siguiendo las instrucciones en pantalla. Si has revisado los motivos anteriores y el error de Google Authenticator persiste, puedes solicitar restablecer la autenticación de Google en el sitio web de MEXC o a través de la aplicación de MEXC haciendo clic/pulsando en? y siguiendo las instrucciones en pantalla.

En el sitio web: Haz clic en el ícono de perfil en la esquina superior derecha de la página principal; selecciona Seguridad ; elige Verificación móvil o Verificación de email ; haz clic en Cambiar → ¿Restablecer verificación de seguridad? a la derecha; y sigue las instrucciones en pantalla.

En la aplicación: Toca el ícono de perfil en la esquina superior izquierda de la página principal; selecciona Seguridad; elige Verificación móvil o Verificación de email; luego toca ¿Restablecer verificación de seguridad?; y sigue las instrucciones en pantalla.





Nota: Después de modificar o desvincular tu Google Authenticator, los retiros de criptoactivos y dinero fiduciario estarán restringidos durante 24 horas.













Puedes intentar los siguientes métodos para resolver el problema:

Borrar la caché de tu navegador.

Cambiar de navegador.

Usar la aplicación para obtener el código de verificación.

Si después de intentar estos métodos aún no puedes recibir el código de verificación, te recomendamos ponerte en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente para recibir asistencia.









Si no puedes recibir el código de verificación por correo electrónico, sigue los pasos de solución de problemas listados a continuación:

1）Revisa la carpeta de correo no deseado para verificar si el correo electrónico de verificación se encuentra allí.

2）Asegúrate de que el correo electrónico que estás visualizando sea el registrado en tu cuenta.

3）Verifica que tu correo electrónico pueda enviar y recibir mensajes correctamente.

4）Espera a que termine la cuenta regresiva del correo de verificación antes de solicitar un nuevo código de verificación.





Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, puedes intentar agregando el dominio o dirección de correo electrónico de MEXC a tu lista blanca y solicitando el código de verificación nuevamente.





¿Por qué no puedo recibir notificaciones por correo electrónico de MEXC?. Para conocer más detalles, consulta la página









Si registraste tu cuenta utilizando un ID de Apple y seleccionaste la opción "Ocultar mi correo electrónico", se utilizará una dirección de correo electrónico privada. Esta dirección privada puede experimentar retrasos o problemas para recibir el código de verificación de manera inmediata.





Para tener una experiencia más fluida, te recomendamos cambiar el correo electrónico vinculado a uno que uses de manera activa. Sigue estos pasos para realizar el cambio:

En el sitio web: Haz clic en el ícono de perfil en la esquina superior derecha de la página principal; selecciona Seguridad ; haz clic en Verificación de email → Cambiar ; y sigue las instrucciones en la página para completar el proceso.

En la aplicación: Toca el ícono de perfil en la esquina superior izquierda de la página principal; selecciona Seguridad; toca Verificación de email; y sigue las instrucciones en la página para completar el proceso.













Para garantizar la seguridad de tu cuenta y prevenir cierres malintencionados, necesitarás enviar una foto de tu identificación y responder a dataprotect@mexc.com las siguientes preguntas en un correo electrónico. Revisaremos la información proporcionada.





Toma una foto de ti mismo sosteniendo tu identificación y una nota escrita a mano con el siguiente texto: "Hoy es [fecha]. Solicito la eliminación de mi cuenta de MEXC ([correo electrónico / número de teléfono]), y renuncio a todos los activos en esta cuenta". También deberás proporcionar la siguiente información:

1）UID de la cuenta y la fecha aproximada de registro.

2）Fecha aproximada de la última transacción realizada con esta cuenta.

3）Fecha aproximada del último depósito o retiro.

4）Lista de criptomonedas previamente poseídas en esta cuenta.

5）Ubicaciones habituales de inicio de sesión para esta cuenta.

6）Motivo del cierre de la cuenta.





Es importante considerar que la eliminación de la cuenta es una acción irreversible, por lo que queremos resaltar los siguientes puntos:

1）Asegúrate de que toda la información proporcionada sea precisa. Si se proporciona información incorrecta, puede que no se procese tu solicitud de eliminación de cuenta.

2）Una vez que se elimine la cuenta, perderás el acceso a ella de manera permanente.

3）Todos los datos y los activos de la cuenta se perderán.

4）Parte de la información compartida (por ejemplo, registros de transacciones con otros usuarios) será eliminada de tu cuenta, pero otros usuarios podrán seguir accediendo a la información relacionada en sus cuentas. Debido a los requisitos legales de conservación de registros, podemos retener algunos de tus datos, pero MEXC garantiza la seguridad de tu información. Puedes encontrar más detalles en el Acuerdo de Usuario de MEXC





Una vez que se haya enviado tu solicitud de eliminación de cuenta y se haya verificado la documentación, MEXC procesará la solicitud dentro de los 15 días hábiles consecuentes. Agradecemos tu paciencia y comprensión.





Nota: Una vez que envíes tu solicitud de eliminación de cuenta, el equipo de MEXC revisará tus documentos y se pondrá en contacto contigo por correo electrónico para confirmar los detalles. Por favor, responde dentro de los tres días posteriores a la recepción del correo. Si no respondes dentro de este plazo, se cancelará tu solicitud.









Después de completar el proceso de eliminación de la cuenta, si el número de teléfono o el correo electrónico no está siendo utilizado por otra cuenta, podrás registrarte nuevamente con el mismo correo electrónico o número de teléfono.

Nota: Después de volverte a registrar tras la eliminación de la cuenta, es posible que tengas restricciones para participar en ciertas actividades de acuerdo con las reglas de la plataforma MEXC.









Una vez que se envíe la solicitud de eliminación de la cuenta, el personal de MEXC revisará la solicitud y se pondrá en contacto contigo por correo electrónico para confirmar la eliminación. Por favor, responde dentro de los tres días siguientes a la recepción del correo para confirmar la eliminación de la cuenta. Una vez que se verifique la información, la cuenta será eliminada en un plazo de 15 días hábiles. Recibirás una notificación por correo electrónico una vez que tu cuenta se haya eliminado.









Después de recibir tu solicitud de eliminación de cuenta, el equipo de MEXC revisará la información enviada.

Si la información es correcta, recibirás un segundo correo electrónico de confirmación. Simplemente responde a ese correo con "Confirmo la eliminación". No es necesario que crees un nuevo correo. Una vez confirmado, tu cuenta será eliminada en un plazo de 15 días hábiles.









Verifica si ya has respondido al segundo correo electrónico de confirmación con la frase "Confirmo la eliminación". Si no has respondido, no se procesará la solicitud de eliminación de la cuenta.









La eliminación no se podrá procesar si el saldo de la cuenta supera los 5 USDT. Por favor, retira tus activos antes de enviar la solicitud de eliminación de cuenta.









Si la cuenta está congelada y el saldo es inferior a 5 USDT, puedes solicitar la eliminación de la cuenta.









La eliminación de tu cuenta no afectará los permisos de tus otras cuentas, ya que la solicitud de eliminación solo se aplica a la cuenta específica de la solicitud. Después de eliminar la cuenta, el correo electrónico o el número de teléfono asociados aún podrán usarse para registrar una nueva cuenta, pero la nueva cuenta no será elegible para promociones para nuevos usuarios.





Nota: La eliminación de una cuenta principal resultará en la eliminación de todas las cuentas secundarias asociadas.









Actualmente, las cuentas de afiliados no pueden ser eliminadas. Sin embargo, puedes establecer la tasa de comisión en 0%. Si se elimina la cuenta principal del usuario afiliado, la cuenta de afiliado correspondiente también será eliminada.









Para iOS: Ve a la página de inicio; toca el ícono de perfil en la esquina superior izquierda; selecciona Cambiar cuenta; desliza la cuenta objetivo hacia la izquierda para mostrar la opción de eliminación; y luego toca Eliminar selección para eliminar el ID de inicio de sesión.





Para Android: Ve a la página de inicio; toca el ícono de perfil en la esquina superior izquierda; selecciona Cambiar cuenta; mantén presionada la cuenta para que aparezca una ventana de confirmación; y luego toca Confirmar para eliminar el ID de inicio de sesión.













En el sitio web: Haz clic en el ícono de perfil en la esquina superior derecha de la página de inicio; selecciona Seguridad ; desplázate hacia abajo hasta Dispositivos y actividades → Congelar cuenta; haz clic en Congelar a la derecha; y sigue las instrucciones en la página.

En la aplicación: Toca el ícono de perfil en la esquina superior izquierda de la página de inicio; selecciona Seguridad; toca Gestionar cuenta → Congelar cuenta; y sigue las instrucciones en la página.





Considera que después de congelar tu cuenta, las siguientes funcionalidades estarán restringidas:

1）No podrás iniciar sesión en tu cuenta hasta que sea descongelada por el servicio al cliente.

2）Todas las funciones de trading e inicio de sesión serán deshabilitadas.

3）Todas las claves API asociadas con tu cuenta serán desactivadas.

4）Para descongelar la cuenta, deberás ponerte en contacto con el equipo de servicio al cliente.













Puedes seguir los siguientes pasos para solucionar el problema:

1）Confirmar la información de la cuenta: Asegúrate de haber iniciado sesión en la cuenta correcta. Verifica tu UID, dirección de correo electrónico o número de teléfono.

2）Tokens deslistados: Si el activo es un token deslistado, puedes desmarcar la opción Ocultar saldos pequeños en tu cuenta Spot y, luego, buscar el nombre del token para verificar su estado.

Tokens renombrados: Si el token ha cambiado de nombre, puedes buscar el nombre del token en el 3）: Si el token ha cambiado de nombre, puedes buscar el nombre del token en el Centro de anuncios para ver las últimas actualizaciones sobre el proyecto.

4）Revisar saldos pequeños: Desmarca la opción Ocultar saldos pequeños en tu cuenta Spot y busca el token para verificar su estado.

5）Revisar registros de inicio de sesión y retiros: Revisa tus registros de inicio de sesión y retiros. Si identificas una actividad no autorizada o sospechas de pérdidas de activos, te recomendamos reportar el incidente a la policía y enviar una solicitud a las autoridades judiciales para recibir asistencia de la plataforma.

6）Mejorar la seguridad de la cuenta: Actualiza tu contraseña de inicio de sesión para mejorar la seguridad de la cuenta y revisa tus actividades recientes de inicio de sesión para detectar cualquier acceso no autorizado.





Si tienes alguna otra pregunta, haz clic en servicio al cliente en el área de enlaces al final de la pagina de inicio para contactar con el servicio de atención al cliente en línea y recibir asistencia.









En el sitio web : Haz clic en el ícono de perfil en la esquina superior derecha de la página principal; ve a Configuración ; busca la opción Divisa ; y luego selecciona la moneda de tu preferencia.

En la aplicación: Toca el ícono de perfil en la esquina superior izquierda de la página principal; ve a Configuración, toca Moneda; y luego selecciona la moneda de tu preferencia.









En el sitio web : Haz clic en Billetera → Resumen en el menú desplegable; debajo de Saldo estimado , haz clic en ▼ junto al equivalente en moneda fiduciaria de tu saldo y selecciona tu moneda local.

En la aplicación: Toca Portafolio en la página principal; bajo Valor patrimonial, haz clic en ▼ junto al equivalente en moneda fiduciaria de tu saldo y elige tu moneda local.













Existen dos tipos de subcuentas:

Subcuenta API : Este tipo de subcuenta no admite inicio de sesión directo y se utiliza exclusivamente para operaciones mediante API.

Subcuenta individual: Solo se puede acceder a este tipo de subcuenta a través del sitio web y se requiere verificación por correo electrónico.









El proceso para restablecer la contraseña de una subcuenta es el mismo que se utiliza para la cuenta principal. Sigue estos pasos:





En el sitio web : Inicia sesión en la subcuenta; haz clic en el icono de perfil en la esquina superior derecha; selecciona Seguridad; ve a Seguridad avanzada → Contraseña de inicio de sesión ; y haz clic en Cambiar .

En la aplicación: Esta función actualmente no está disponible en la aplicación.





En el sitio web : Inicia sesión en la cuenta principal y haz clic en el icono de perfil → Gestión de subcuentas. Verás los detalles de tus subcuentas bajo Gestión de cuentas . Ubica la columna Acción ; coloca el cursor sobre el ícono " ... ";y haz clic en Cambiar contraseña .

En la aplicación: Esta función actualmente no está disponible en la aplicación.









Para iniciar sesión tanto en la cuenta principal como en la subcuenta simultáneamente, puedes usar diferentes navegadores o acceder a la plataforma a través de dos dominios web separados.





Dominios disponibles:

Puedes crear hasta 30 subcuentas API.









No, las subcuentas no admiten la verificación KYC.









Actualmente, MEXC solo admite la transferencia de activos de la cuenta principal a las subcuentas y no soporta transferencias en cadena a las subcuentas.

Paso 1: Haz clic en el icono de perfil y selecciona Gestión de subcuentas.

Paso 2: En la página Gestión de Subcuentas, haz clic en Gestión de activos → Transferir.

Paso 3: Selecciona la cuenta correspondiente; ingresa el tipo de activo y la cantidad; y haz clic en Transferir.













En el sitio web: Haz clic en el ícono de perfil en la esquina superior derecha de la página de inicio y selecciona Identificación para ver tu información de KYC.

En la aplicación: Toca el ícono de perfil en la esquina superior izquierda; luego haz clic en el ícono ">" junto a tu apodo para ver tu información de KYC.









Una cuenta de MEXC permite un máximo de 3 intentos por día para realizar la verificación de KYC primario o avanzado. Si recibes una notificación que indica que has superado el límite diario, intenta nuevamente después de 24 horas.









Si actualmente estás en el nivel de KYC primario, te recomendamos avanzar directamente al KYC avanzado . Durante el proceso de envío, podrás volver a subir los documentos de identidad correctos para actualizar tu información.





Si ya completaste el KYC avanzado y necesitas corregir o actualizar tus datos, puedes enviar una solicitud de Actualización de verificación KYC mediante la opción de autoservicio. Selecciona el motivo de la actualización que corresponda a tu situación y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso. La plataforma revisará tu solicitud y actualizará tu información de verificación una vez aprobada.









En la mayoría de los casos, la revisión del KYC se completa en un plazo de 15 minutos. Sin embargo, según la complejidad de la información que envíes y el volumen actual de revisiones, algunos casos pueden demorar entre 8 y 24 horas en completarse.









Si recibes esta notificación durante el proceso de verificación KYC, significa que tu verificación de identidad ya se ha completado en otra cuenta. Según la política de MEXC, la información de verificación de identidad de cada usuario solo puede asociarse con tres cuentas de MEXC.









Verificación KYC primaria : El proceso de verificación KYC primario te permite verificar tu identidad subiendo documentos de identificación y proporcionando la información necesaria sobre los documentos. Al completar con éxito la verificación KYC primario, el límite de retiro cada 24 horas se establece en 80 BTC.

Verificación KYC avanzada: La verificación KYC avanzado implica un proceso de reconocimiento facial en vivo. Una vez completado con éxito, el límite de retiro de 24 horas aumenta a 200 BTC.









Actualmente, MEXC no admite convertir una verificación KYC individual (primaria o avanzada) en una verificación KYC institucional, ni tampoco convertir una verificación KYC institucional en una verificación KYC individual dentro de la misma cuenta.









Sí, cada número de registro de empresa solo puede usarse para completar el KYC institucional de una sola cuenta de MEXC.









MEXC cumple estrictamente con los requisitos normativos y está comprometido con ofrecer a los usuarios un entorno de trading más seguro. Para garantizar la seguridad de tu cuenta y tus activos, te recomendamos encarecidamente completar la verificación KYC. De lo contrario, ciertas funciones de la cuenta podrían verse restringidas.





MEXC cifra y protege toda la información de verificación de los usuarios y nunca la utilizará para ningún otro propósito. Gracias por tu comprensión y apoyo.









Antes de completar el KYC, aún dispones de un límite de trading de hasta 1,000 USDT (o su equivalente en otros tokens). Si alcanzas este límite, completa el proceso de verificación KYC lo antes posible. MEXC recomienda encarecidamente completar el KYC para seguir utilizando los productos y servicios de la plataforma.





Solicitud de devolución. Si no puedes completar el KYC, puedes solicitar la devolución de tus fondos restringidos rellenando la información requerida en la página









Antes de completar el KYC, aún dispones de un límite de trading de hasta 1,000 USDT (o su equivalente en otros tokens). Si alcanzas este límite, completa el proceso de verificación lo antes posible. MEXC recomienda encarecidamente completar el KYC para seguir utilizando los productos y los servicios de la plataforma.





Formulario de apelación de retiro en el sitio web oficial, rellenando la información requerida para solicitar el retiro. Una vez aprobada tu apelación, tu cuenta pasará al modo solo reducción, lo que limitará el acceso únicamente a las funciones de Retiro y Cierre de posición. Las demás funciones de la cuenta dejarán de estar disponibles. Si no puedes completar el KYC, puedes enviar unen el sitio web oficial, rellenando la información requerida para solicitar el retiro. Una vez aprobada tu apelación, tu cuenta pasará al modo solo reducción, lo que limitará el acceso únicamente a las funciones de. Las demás funciones de la cuenta dejarán de estar disponibles.













MEXC se reserva el derecho de rechazar las solicitudes de registro de usuarios en jurisdicciones que no cumplan con los estándares internacionales contra lavado de dinero, o de usuarios que puedan ser considerados personas políticamente expuestas. Nos reservamos el derecho de suspender o finalizar las operaciones en cualquier momento si se detectan transacciones sospechosas. Sin embargo, esto no constituye una violación de nuestras obligaciones o responsabilidades relacionadas con el usuario.





Actualmente, MEXC se reserva el derecho de rechazar las solicitudes de operación o registro de usuarios en los siguientes países o regiones: Canadá, parte continental de China, Cuba, Crimea, Donetsk, Hong Kong, Irán, Lugansk, Corea del Norte, Sebastopol, Singapur, Sudán, Siria, el Reino Unido y los Estados Unidos de América (colectivamente denominados como "países o regiones restringidos").





La lista anterior de países o regiones restringidos no es exhaustiva, y MEXC puede ajustarla en cualquier momento. Para obtener más información, consulta el Acuerdo de Usuario









Para cumplir con los requisitos regulatorios locales de los gobiernos, MEXC actualmente no ofrece servicios a usuarios que intenten iniciar sesión o completar la verificación KYC desde ciertas ubicaciones. Para obtener más detalles, consulta el Acuerdo de Usuario





Actualmente, MEXC admite los siguientes tipos de documentos KYC para usuarios de Nigeria: identificación nacional, licencia de conducir, credencial electoral o pasaporte internacional.









Para completar el KYC institucional, el propietario/beneficiario final de la empresa no debe ser ciudadano de un país o región restringidos por MEXC. Para obtener más detalles, consulta el Acuerdo de Usuario









Acuerdo de Usuario de MEXC y sigue las directrices para un realizar un registro adecuado y utilizar la cuenta de forma correcta. Los usuarios de países/regiones excluídos solo podrán retirar sus activos personales y no podrán participar en ninguna transacción. MEXC recomienda que retires tus activos lo antes posible. El plazo exacto para el cierre de la cuenta será comunicado por separado. Para obtener más información, consulta elde MEXC y sigue las directrices para un realizar un registro adecuado y utilizar la cuenta de forma correcta.













Por favor, contacta al servicio al cliente y proporciona la siguiente información:

1）Una captura de pantalla del registro de transferencias de la billetera/cuenta, el ID de la transacción, la dirección de la transferencia y una explicación detallada de cómo se relaciona la información con el caso.

2）Completa la verificación KYC en MEXC para asegurar que la información proporcionada es legítima y está libre de falsificaciones, fabricaciones o difamaciones.

3）Si la información anterior es verificada, la plataforma congelará temporalmente la cuenta sospechosa (por 24 horas), y es recomendable que reportes el caso a la policía inmediatamente.

4）Después de enviar la información, reporta el caso a la policía dentro de las 48 horas posteriores y proporciona el reporte policial o comprobante del caso archivado. Si no se proporciona la prueba requerida, la plataforma evaluará la situación y puede considerar descongelar los fondos.

5）Si un oficiales de algún cuerpo de seguridad requieren la asistencia de la plataforma en la investigación, por favor envíanos un correo electrónico a legal@mexc.com. El correo debe incluir la prueba de identidad del oficial que maneja el caso, la prueba de registro del caso y los documentos de investigación (aviso de solicitud de evidencia), junto con una declaración clara de la información requerida.