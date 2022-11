Acuerdo de Usuario y Política de Privacidad

El acuerdo se concluye entre usted ("Usted") y MEXC Trading Platform ("MEXC"). En el caso de que esté visitando o utilizando el sitio web de MEXC (https://www.MEXC.com), Aplicaciones y cualquier otro servicio proporcionado por las empresas afiliadas de MEXC (los "Servicios"), se considerará que ha leído y aceptó todos los términos y condiciones especificados en este Acuerdo de usuario y Política de privacidad ("Acuerdo"), así como las enmiendas y actualizaciones que podamos hacer a este Acuerdo de vez en cuando.

Importante Asegúrese de que la computadora utilizada para el trading y la liquidez de los activos sea segura. Según la visualización de la página web y las consideraciones de seguridad, se recomienda encarecidamente que los usuarios utilicen la última versión de Google Chrome para iniciar sesión en MEXC. Los usuarios serán responsables de las pérdidas materiales causadas por errores de funcionamiento.

Divulgación de Riesgos Para que pueda comprender mejor los riesgos asociados al trading de activos digitales, MEXC le recuerda solemnemente que: debe comprender y evaluar completamente los riesgos en el trading de activos digitales antes de realizar cualquier transacción; debe evaluar su capacidad de tolerancia al riesgo con mucho cuidado antes de participar en transacciones de criptomonedas. Al operar en MEXC, puede enfrentar riesgos de política, cumplimiento de regulaciones, rendimiento de la inversión, trading y fuerza mayor, etc. Los detalles de dichos riesgos son los siguientes: (a) Riesgo de política: los usuarios de MEXC pueden encontrar pérdidas debido a la enmienda de leyes, regulaciones o macropolíticas nacionales que pueden influir en la transacción normal de criptomonedas. (b) Riesgo de cumplimiento: los usuarios de MEXC pueden sufrir pérdidas si la transacción de criptomonedas del usuario viola las leyes o regulaciones nacionales. (c) Riesgo de rendimiento de la inversión: el mercado de las criptomonedas tiene su singularidad: nunca cierra, con los precios de las criptomonedas fluctuando en un rango muy amplio. Los usuarios pueden encontrar pérdidas en el mercado. (d) Riesgo de trading: Su transferencia exitosa depende del consentimiento mutuo de las partes de la transferencia y MEXC no se compromete ni garantiza ninguna transferencia exitosa. (e) Riesgo de fuerza mayor: cuando ocurren desastres naturales, guerras, huelgas, ataques cibernéticos y otras situaciones impredecibles, inevitables e indeseables, es posible que MEXC no pueda operar normalmente y esto puede resultar en pérdidas para los usuarios. Por las pérdidas del usuario causadas por fuerza mayor, MEXC no asumirá responsabilidad civil alguna. (f) Riesgo de exclusión de la lista: cuando la parte del proyecto de criptomonedas se enfrenta a la quiebra, liquidación y disolución, o viola las leyes y regulaciones nacionales, o bajo la solicitud de la parte del proyecto, MEXC eliminará la criptomoneda de la lista, lo que puede causar pérdidas a los usuarios. (g) Riesgo técnico: aunque la posibilidad de una falla técnica es remota durante una transacción de criptomonedas, no podemos excluir tal posibilidad. Si ha ocurrido un incidente de este tipo, los intereses del usuario pueden verse afectados. (h) Riesgo de operación: los usuarios pueden enfrentar riesgos debido a errores operativos, tales como transferencias a cuentas incorrectas, violaciones en las regulaciones de operación, etc. (i) Riesgo de congelación de la cuenta: la cuenta del usuario puede ser congelada o confiscada por la fuerza por instituciones judiciales en caso de incumplimiento de la deuda o presuntos delitos. Al hacer clic para aceptar el Acuerdo, presenta que ha entendido y tiene la intención de asumir los riesgos y las pérdidas de trading. MEXC no asumirá ninguna garantía ni responsabilidad conjunta por la devolución del capital digital y los ingresos.

I. General Este Acuerdo incluye la Política General,"know-your-Customer", Anti-Lavado de Dinero, Política de Privacidad y todas las reglas que MEXC haya emitido o pueda publicar en el futuro. Debe leer todo el acuerdo detenidamente antes de utilizar los servicios de MEXC. Si tiene alguna pregunta sobre este Acuerdo, debe consultar con MEXC. No debe argumentar que este Acuerdo es inválido, o solicitar la cancelación de este Acuerdo con el motivo de que no ha leído el Acuerdo o no ha obtenido respuestas de MEXC. MEXC tiene el derecho de hacer y modificar este Acuerdo y/o todo tipo de reglas de vez en cuando. Una vez que se anuncia el acuerdo modificado, reemplaza al anterior y entra en vigor de inmediato. Los usuarios pueden buscar el acuerdo más reciente en cualquier momento. Cuando visite, use o intente usar los servicios de MEXC a través de cualquier identidad, se considerará que acepta y está de acuerdo con los términos y condiciones de la última edición. Si no está de acuerdo, no visite ni utilice los servicios proporcionados por MEXC.

Calificación del registrante 1. Usted confirma, después de haber completado los trámites de registro o de utilizar los demás servicios permitidos por MEXC, que es una persona física, jurídica u otra organización con plena capacidad de derechos civiles y plena capacidad de conducta civil. Si no posee las calificaciones antes mencionadas, usted y su tutor deberán asumir todas las consecuencias resultantes de ello, y MEXC tiene el derecho de cancelar o congelar permanentemente su cuenta y reclamar una compensación de usted y su tutor.

Registro y Cuenta 2. El usuario queda vinculado por el presente Acuerdo una vez que haya rellenado la información, leído y aceptado el presente Acuerdo tal y como se le solicita en la página de registro y haya completado el proceso de registro completo, o una vez que haya rellenado la información, leído y aceptado el presente Acuerdo y haya completado el proceso de activación completo tal y como se le solicita en la página de activación, o cuando realmente utilice el Servicio de cualquier otra forma permitida por MEXC. Su dirección de correo electrónico proporcionada o confirmada, su número de teléfono móvil u otros medios permitidos por MEXC pueden utilizarse como medio para iniciar sesión. Debe proporcionar la información requerida por las leyes y reglamentos, como su nombre real, tipo de identificación y número de identificación, etc. Si la información que proporciona en el momento del registro es inexacta, MEXC no asume ninguna responsabilidad por ello y usted asumirá cualquier pérdida directa o indirecta y las consecuencias adversas que se deriven de ello. MEXC se reserva el derecho de elegir los mercados y las jurisdicciones para llevar a cabo sus negocios, y puede restringir o rechazar, a su discreción, la prestación de los Servicios en determinados países o regiones.

informacion del usuario 3. Al completar el proceso de registro o activación, debe, de acuerdo con los requisitos de las leyes y regulaciones y a la página de consejos correspondiente, proporcionar y actualizar su información de manera precisa, y hacerla verdadera, oportuna, completa y precisa. Si existe una razón razonable para sospechar que la información que ha proporcionado tiene errores, es inexacta, desactualizada o incompleta, MEXC tendrá derecho a notificarle la consulta o solicitud de corrección y a eliminar directamente los materiales relevantes y suspender o dar por terminado, en parte o en su totalidad, el servicio MEXC que se le proporcionó. MEXC no asume ninguna responsabilidad por esto, y usted asumirá las pérdidas directas o indirectas y las consecuencias adversas que se deriven de ello. Deberá completar y actualizar con precisión su dirección de correo electrónico, número de teléfono, dirección, código postal, información de contacto, con el fin de que MEXC u otros usuarios puedan hacer un contacto efectivo con usted. Usted será el único responsable de cualquier pérdida o costo adicional debido a la imposibilidad de contactarlo a través de los métodos de contacto mencionados durante el proceso de uso de los Servicios. Usted comprende y acepta que está obligado a mantener la validez de la información de contacto que ha proporcionado. Si hay cambios o actualizaciones, debe actuar según lo requiera MEXC.

Seguridad de la cuenta 4. Usted es el único responsable de mantener la confidencialidad de su cuenta y contraseña de MEXC y es responsable de todas las actividades realizadas por su cuenta MEXC (incluyendo, pero no limitado a, divulgación de información, liberación de información, clic online para el consentimiento o envío de diversos acuerdos de reglas, renovación online de acuerdos o servicio de compra, etc.). Usted está de acuerdo:

(a) Si su cuenta MEXC fue utilizada sin autorización, o cualquier otra circunstancia que viole la disposición de confidencialidad, debe notificar inmediatamente a MEXC. (b) Deberá cumplir estrictamente con la seguridad, certificación, trade, depósito, mecanismo de retiro o proceso del sitio web/servicio; (c) Asegúrese de dejar el sitio / servicio en los pasos correctos al final de cada sesión. MEXC no puede y no será responsable por ninguna pérdida que surja de su incumplimiento de las disposiciones de este párrafo. Usted comprende que a MEXC le tomará un tiempo razonable para responder a su solicitud, y MEXC no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias (incluidas, entre otras, las pérdidas) que hayan ocurrido antes de tomar medidas.

Contenido del servicio 5. A través de este servicio, los usuarios pueden buscar y navegar por información comercial y de mercado en tiempo real de productos de activos digitales en MEXC, enviar órdenes comerciales, completar trading de activos digitales, participar en actividades organizadas por MEXC y utilizar otros servicios informativos y técnicos.

Reglas de servicio 6. Si hay alguna disputa comercial entre usted y otros usuarios durante trading en MEXC, una vez que usted o cualquier otro usuario haya presentado la disputa a MEXC para solicitar una mediación, MEXC tendrá derecho a realizar unilateralmente una decisión como mediador, y usted comprende y acepta que debe aceptar la decisión tomada por MEXC. 7. Usted comprende y acepta que MEXC tiene el derecho de proporcionar la información necesaria, como información de usuario y registros comerciales proporcionados por usted a MEXC, en respuesta a solicitudes de departamentos gubernamentales (incluidos los departamentos judicial y administrativo). Si se sospecha que ha infringido los derechos de propiedad intelectual y otros derechos e intereses legítimos de otros, MEXC tiene el derecho de proporcionar al titular del derecho la información de identidad necesaria en caso de un juicio preliminar que haya determinado la existencia de la infracción sospechada. 8. Usted es el único responsable de los ingresos imponibles generados durante el uso del servicio MEXC, así como de todos los gastos de hardware, software, servicios y otros. 9. En el transcurso del uso de los servicios proporcionados en MEXC, usted se compromete a cumplir con el siguiente acuerdo:

(a) Todas las acciones que se lleven a cabo al utilizar los Servicios de MEXC deberán cumplir con sus leyes, reglamentos y otros documentos normativos y reglamentos nacionales, y no violará los intereses públicos o la moral pública, no dañará los derechos e intereses legítimos de otros, no eludir el pago de impuestos y no violará este Acuerdo y las reglas pertinentes. Si ha violado los compromisos antes mencionados y sufre alguna consecuencia legal, deberá asumir toda la responsabilidad legal en su propio nombre y asegurarse de que el MEXC esté libre de cualquier pérdida. (b) En el proceso de trading, deberá respetar el principio de buena fe, no aceptar la competencia desleal, no alterar el orden normal de las transacciones en línea y no participar en comportamientos no relacionados con las transacciones en línea. No haga ningún uso comercial de ningún dato en MEXC, incluido, entre otros, el uso de los datos mostrados en el sitio de MEXC de cualquier forma, como reproducción, difusión, etc. sin el consentimiento previo por escrito de MEXC. No utilice ningún dispositivo, software o rutinas para interferir o intentar interferir con el funcionamiento normal de MEXC o cualquier tradeo y actividad en MEXC. No debe realizar ninguna acción que resulte en una carga de datos excesivamente grande en los dispositivos de red de MEXC.

10. Usted entiende y acepta que:

(a) MEXC tendrá derecho a tomar una decisión unilateral sobre si usted ha violado los compromisos mencionados anteriormente, y a aplicar las reglas de este Acuerdo al procesar o terminar la prestación de los Servicios a usted con base en dicha decisión unilateral, sin su consentimiento o aviso previo. Con el fin de mantener la orden de trading y la seguridad comercial en MEXC, MEXC tendrá derecho a tomar las medidas adecuadas de control de riesgo en caso de que la orden de trading normal del mercado se interrumpa debido a ventas o compras maliciosas, incluidas, entre otras, cerrar las órdenes comerciales correspondientes, congelar las cuentas relevantes, restaurar la información de trading afectada al estado original y recuperar las pérdidas relevantes, y reportar el incidente relevante a la autoridad judicial local. (b) Si se confirma mediante los documentos legales efectivos de las autoridades administrativas o judiciales de su país que usted viola las leyes o las ha infringido, o si MEXC, basándose en su propio juicio, cree que su conducta es sospechosa de violar el acuerdo o las disposiciones de las leyes y reglamentos de su país, MEXC tendrá derecho a revelar dichas presuntas violaciones o incumplimientos del contrato, así como las medidas que MEXC ha tomado contra usted. Con respecto a la información que usted haya publicado en MEXC, de la que se sospeche que viola las leyes o que infringe los derechos legítimos de otros o que viola el presente Acuerdo, MEXC tendrá derecho a eliminar dicha información sin notificárselo, y a imponerle un castigo de conformidad con el presente Acuerdo. (c) Con respecto a sus acciones en MEXC, incluidas las acciones que no ha realizado en MEXC pero que ha ejercido alguna forma de influencia sobre los usuarios de MEXC, MEXC tendrá derecho a decidir unilateralmente si su conducta y la naturaleza de la misma constituye una violación. de este Acuerdo y/o reglas, e imponer el castigo correspondiente en consecuencia. Deberá conservar toda la evidencia relevante a sus acciones y deberá asumir las consecuencias adversas de cualquier falla en producir evidencia suficiente. Usted será el único responsable de cualquier responsabilidad legal en su propio nombre por cualquier daño causado a un tercero por su presunto incumplimiento de los compromisos. Si se sospecha que viola las leyes aplicables o este Acuerdo, causando cualquier pérdida a MEXC, o dando lugar a cualquier reclamo por parte de un tercero, o está sujeto a cualquier sanción impuesta por cualquier autoridad administrativa, deberá compensar a MEXC por todas las pérdidas y/o gastos incurridos por MEXC como resultado de los mismos, incluyendo honorarios razonables de abogados.

Limitación de responsabilidad y exclusiones

11. MEXC es responsable de brindarle los servicios MEXC de acuerdo con el status quo y la disponibilidad. MEXC, sin embargo, no ofrece garantía expresa o implícita con respecto a los Servicios, incluyendo pero no limitado a la aplicabilidad, ausencia de error u omisión, sostenibilidad, precisión, confiabilidad, idoneidad para un propósito particular de los Servicios. Al mismo tiempo, MEXC no se compromete ni garantiza la validez, exactitud, corrección, confiabilidad, calidad, estabilidad, integridad y oportunidad de la tecnología e información involucrada en el servicio MEXC. 12. Entiende que el sistema de información de MEXC es liberado por los propios usuarios y puede haber riesgos y errores. 13. MEXC solo se utiliza como un sitio de trading. MEXC solo sirve como una plataforma donde puede obtener información sobre activos digitales, identificar contrapartes, negociar y realizar transacciones sobre activos digitales, y MEXC controla la calidad, seguridad o legalidad de los activos digitales involucrados en las transacciones, la autenticidad o precisión de la información comercial, y la capacidad de las partes comerciales para cumplir con sus obligaciones en virtud del acuerdo comercial. Debe, a su propia discreción, determinar la autenticidad, legitimidad y validez de los activos digitales y/o información relevante y asumir cualquier responsabilidad y pérdida que surja de ellos a su propio costo. A menos que lo requieran expresamente las leyes y regulaciones, MEXC no tendrá la obligación de realizar una revisión previa de todos los datos del Cliente, información de activos digitales, actividades comerciales y otros asuntos relacionados con el comercio, excepto en las siguientes circunstancias: MEXC tiene motivos razonables para creer que puede haber importantes actos ilegales o infracciones de la ley por parte de usuarios específicos o de oficios específicos; o MEXC tiene motivos razonables para creer que se sospecha que la conducta de un usuario en MEXC es ilegal o inapropiada. 14. MEXC o un tercero autorizado por MEXC, o un tercero mutuamente autorizado por usted y MEXC, tendrá derecho a aceptar sus disputas con otros usuarios que surjan de transacciones basadas en su autoridad irrevocable, y tendrá derecho a unilateralmente juzgar los hechos relacionados con las disputas, así como las reglas aplicables para tomar una decisión, que incluye, entre otros, ajustar el estado comercial de las órdenes relevantes, instruir a un tercero o al personal de servicio al cliente para que pague la totalidad o parte de el pago en disputa a la Parte o Partes. Está obligado a cumplir con la decisión final. Si no implementa y procesa la decisión dentro del período prescrito, MEXC tendrá el derecho (pero no la obligación) de completar directamente el pago utilizando el monto en su cuenta actualmente abierta en MEXC o los depósitos pagados por usted a MEXC o sus afiliados en su nombre. Debe recuperar el margen del depósito a tiempo y compensar las pérdidas de MEXC y sus afiliadas; de lo contrario, MEXC y sus afiliadas tienen derecho a compensar directamente sus derechos e intereses en virtud de otros contratos y tienen derecho a continuar recibiendo compensación. . Usted comprende y acepta que ni MEXC ni ningún tercero autorizado por MEXC, o cualquier tercero acordado mutuamente por usted y MEXC, será una autoridad judicial, y la evidencia será autenticada solo en la capacidad de personas comunes. MEXC, o cualquier tercero autorizado por MEXC, o cualquier tercero acordado por usted y MEXC, se basa únicamente en su autoridad irrevocable para resolver la disputa, y no puede garantizar que el resultado de la solución de la disputa esté en línea con sus expectativas, y no asumirá ninguna responsabilidad por la conclusión de dicho acuerdo. Si sufre una pérdida como resultado, acepta reclamar directamente al beneficiario. 15. Usted entiende y acepta que MEXC no será responsable de ninguno de sus daños, incluyendo pero no limitado a daños por pérdida de ganancias, buena voluntad, uso, datos, etc. u otras pérdidas o daños intangibles (independientemente de si MEXC ha sido advertido de la posibilidad de tales daños o no): MEXC tiene motivos razonables para creer que un usuario específico o un comercio específico puede estar involucrado en la violación material de leyes o contratos; MEXC tiene motivos razonables para creer que se sospecha que la conducta del usuario en MEXC es ilegal o impropia; los costos y pérdidas incurridos mediante la compra o adquisición de cualquier dato, información o comercio, etc. a través del servicio MEXC; su malentendido de los servicios de MEXC; y, cualquier otra pérdida relacionada con los Servicios de MEXC que no son causadas por MEXC. 16. En ningún caso MEXC será responsable por cualquier falla o demora en la prestación de cualquier servicio debido al mantenimiento de rutina de los equipos, fallas en las conexiones de la red, fallas en las computadoras, comunicaciones u otros sistemas, fallas de energía, huelgas, disputas laborales, disturbios, insurrección, disturbios, escasez de producción o materiales para la producción, incendio, inundación, tormenta, explosiones, guerra, acción gubernamental, órdenes de agencia judicial o administrativa, o falta de actuación de un tercero.

Terminación del Acuerdo

17. Usted acepta que MEXC tendrá derecho a su única y absoluta discreción, sin previo aviso, a suspender, terminar la provisión de parte o todos los servicios de MEXC para usted por cualquier razón, así como suspender o congelar permanentemente (cancelar) su cuenta en MEXC, y no será responsable ante usted o cualquier tercero por hacerlo, sin embargo, MEXC tiene el derecho de retener los datos comerciales, registros y otra información relacionada con la cuenta, así como la aplicación y el uso de dicha información. En el caso de que se den las siguientes circunstancias, MEXC tiene derecho a rescindir este Acuerdo directamente cancelando la cuenta, y tiene derecho a congelar (cancelar) permanentemente la autoridad de su cuenta en MEXC:

(a) Después de que MEXC cancele los servicios que se le prestaron, y se sospecha que se vuelve a registrar como usuario de MEXC, directa o indirectamente o en nombre de otros; (b) La dirección de email que proporcionó no existe o no puede recibir emails, y no hay otra forma de contactarlo, o MEXC le ha notificado que cambie su información de email a través de otro método de contacto, y aún no ha cambiado a una dirección de email válida dentro de los tres días hábiles posteriores a la notificación de MEXC; (c) Los contenidos principales de la información de usuario que ha proporcionado no son verdaderos o inexactos o incompletos; (d) Cuando el Contrato (incluidas las reglas) haya cambiado, debe informar expresamente a MEXC que no está dispuesto a aceptar el nuevo contrato de servicio; y (e) Otras circunstancias en las que MEXC considere que el servicio debe ser cancelado. Tras la terminación de los servicios de su cuenta o la congelación permanente (cancelación) de su cuenta MEXC, MEXC no tendrá ninguna obligación de retener o revelar a usted ninguna información de su cuenta, ni de reenviar a usted o a un tercero ninguna información que no haya leído o enviado o reenviado a

18. Usted acepta que:

(a) Después de la terminación de su relación contractual con MEXC, MEXC todavía tiene el derecho de continuar guardando su información de usuario y toda la información comercial durante su uso de los Servicios de MEXC. (b) Si ha cometido actos ilegales o violaciones de este Acuerdo durante el período de uso del Servicio proporcionado, MEXC aún puede hacer valer los derechos en su contra de conformidad con este Acuerdo. (c) Cuando MEXC suspende o termina la prestación de servicios a usted, MEXC manejará sus datos de trading registrados antes de la suspensión o terminación del servicio bajo los siguientes principios. Usted manejará o asumirá cualquier disputa, pérdida o gasto incurrido por usted mismo, y se asegurará de que MEXC esté exento de cualquier pérdida o gasto. (d) Cuando haya celebrado un contrato de compra con otros miembros antes de la suspensión o terminación del Servicio, pero el contrato no se haya cumplido realmente, MEXC tendrá derecho a eliminar la información relevante de dicho contrato de compra y el trading de activos digitales del mismo. (e) Tras la terminación de los servicios de su cuenta o la congelación permanente (cancelación) de su cuenta en MEXC, MEXC no tendrá ninguna obligación de retener o revelar a usted ninguna información de su cuenta, ni de reenviar a usted o a un tercero ninguna información que no haya leído o enviado o reenviado; y (f) Si ha celebrado un contrato de compra con cualquier otro miembro antes de la suspensión o terminación de los servicios y dicho contrato se ha cumplido parcialmente, MEXC no podrá eliminar la operación; siempre que MEXC pueda notificar a su contraparte de las circunstancias relevantes en el momento de la suspensión o terminación de los servicios.

Protección de la propiedad intelectual 19. Todos los logros intelectuales incluidos en MEXC, incluyendo, entre otros, logotipos de sitios web, bases de datos, diseño de sitios web, texto y gráficos, software, fotos, videos, música, sonidos y cualquier combinación de los archivos antes mencionados, y los derechos de propiedad intelectual. de la compilación de software, el código fuente asociado y el software (incluidas pequeñas aplicaciones y scripts) serán propiedad de MEXC. No puede copiar, modificar, copiar, transmitir o utilizar ninguno de los materiales o contenidos anteriores con fines comerciales. 20. Al aceptar este Acuerdo, se considerará que usted, sobre la base de su propia voluntad, ha transferido y cedido exclusiva y gratuitamente a MEXC todos los derechos de autor de cualquier forma de información que haya publicado en MEXC, incluyendo, pero no limitado a derechos de autor, derechos de distribución, derechos de arrendamiento, derechos de exhibición, derechos de interpretación, derechos de proyección, derechos de transmisión, derechos de comunicación de la red de información, derechos de producción, derechos de adaptación, derechos de traducción, derechos de compilación y otros derechos transferibles a los que los propietarios de derechos de autor tienen derecho , y MEXC tendrá derecho a demandar por cualquier infracción de dichos derechos de autor y obtener una compensación total por dicha infracción. Este Acuerdo se aplicará a cualquier contenido que usted publique en MEXC y esté protegido por la ley de derechos de autor, independientemente de si el contenido se generó antes o después de la firma de este Acuerdo. 21. No deberá usar o disponer ilegalmente de los derechos de propiedad intelectual de MEXC o de cualquier otra persona durante su uso de los servicios ofrecidos por MEXC. Para cualquier información que publique en MEXC, no puede publicar ni autorizar a otros sitios web (o medios) a usar dicha información de ninguna manera. 22. No se considerará que MEXC le haya transferido ningún derecho de propiedad intelectual cuando inicie sesión en MEXC o utilice el Servicio de MEXC.

Ley Aplicable 23. Este Acuerdo en su totalidad es un contrato celebrado bajo las leyes de la República de Singapur, y las leyes pertinentes de la República de Singapur se aplicarán a su establecimiento, interpretación, contenido y ejecución; Cualquier reclamación o acción que surja de o esté relacionada con los Servicios acordados en este Acuerdo se regirá y será interpretada y ejecutada de acuerdo con las leyes de la República de Singapur. Para evitar dudas, esta Cláusula será expresamente aplicable a cualquier reclamación por agravio contra nosotros. El tribunal o foro competente para cualquier reclamación o acción contra nosotros o en relación con nosotros estará en la República de Singapur. Usted tiene acceso incondicional a la jurisdicción exclusiva en procedimientos judiciales y recursos en los tribunales de la República de Singapur. También acepta incondicionalmente que el lugar o el tribunal competente para cualquier disputa o problema relacionado con este Acuerdo o cualquier reclamación y procedimiento que surja de este Acuerdo será exclusivamente en la República de Singapur. Si cualquier otro negocio de este sitio web está sujeto a algún acuerdo especial sobre jurisdicción, dicho acuerdo prevalecerá. El principio de forum non conveniens no se aplica al tribunal elegido en virtud de estas Condiciones de servicio.

II. Política de know-Your-Customer y el Lavado de Dinero

1. Nos aseguramos de cumplir con las leyes y reglamentaciones sobre Know-Your-Customer (KYC) y contra el lavado de dinero, y no violaremos deliberadamente las políticas sobre KYC y contra el lavado de dinero. En la medida de nuestro control razonable, adoptaremos las medidas y la tecnología necesarias para brindarle servicios que sean seguros y protegidos, para protegerlo contra la pérdida causada por el lavado de dinero en la mayor medida posible. Los contenidos de las políticas de Know-Your-Customer y lavado de dinero son los siguientes:

(a) Promulgamos y actualizamos las políticas Know-Your-Customer (KYC) y Lavado de Dinero para cumplir con los estándares establecidos por las leyes y regulaciones pertinentes; (b) Promulgamos y actualizamos algunas partes de las pautas y reglas en relación con el funcionamiento de este sitio web, donde nuestro personal proporcionará servicios de acuerdo con estas pautas y reglas; (c) Diseñamos y completamos los procedimientos de monitoreo interno y control comercial, tales como procedimientos rigurosos de autenticación de identidad y conformación de un equipo profesional responsable de la lucha contra el lavado de dinero; (d) Adoptamos un enfoque basado en la prevención de riesgos para llevar a cabo la debida diligencia y la supervisión continua en relación con los clientes; (e) Revisar e inspeccionar periódicamente los intercambios existentes; (f) Informar las transacciones sospechosas a las autoridades competentes;

Información de identidad 2. De acuerdo con las leyes y regulaciones de las jurisdicciones relevantes y a la luz de la naturaleza de las entidades involucradas, el contenido de su información tal como la recopilamos puede variar y, en principio, recopilaremos la siguiente información suya si usted se ha registrado como individuo:

(a) Información personal básica: su nombre, dirección (y dirección permanente, si los dos son diferentes), fecha de nacimiento y nacionalidad, y otra información disponible. La autenticación de la identidad se basará en documentos emitidos por las autoridades oficiales u otras autoridades similares, como pasaportes, tarjetas de identidad u otros documentos de identidad que sean requeridos y emitidos por las jurisdicciones pertinentes. (b) Foto válida: antes de registrarse, deberá presentar una fotografía en la que aparezca sosteniendo su documento de identidad delante de su pecho; y (c) Información de contacto: número de teléfono / teléfono móvil y email válido.

3. Si es una empresa o cualquier otro tipo de entidad legal, recopilaremos la siguiente información suya para determinar el beneficiario final de su cuenta o su cuenta fiduciaria.

(a) Los certificados de inscripción y registro de su corporación de la empresa; una copia de los estatutos y el memorando de la empresa; (b) Los materiales de certificación detallados de la estructura de propiedad y descripción de la propiedad de la empresa, y la decisión de la junta directiva de designar al agente autorizado de la empresa responsable de la apertura y ejecución de la cuenta de la empresa dentro del sitio web; (c) Los documentos de identidad de los directores, principales accionistas de la empresa, así como del signatario autorizado de la cuenta de la empresa en el sitio web, según se requiera de acuerdo con las normas pertinentes; (d) La dirección comercial principal de la empresa y la dirección postal de la empresa si es diferente de la dirección comercial principal de la empresa. Si la dirección local de la empresa es diferente de su dirección comercial principal, la empresa se considerará un cliente de alto riesgo y, en consecuencia, se le pedirá a la empresa que proporcione documentación adicional; y (e) Otros documentos de certificación, documentos emitidos por las autoridades competentes y otros documentos que podamos considerar necesarios a la luz de las leyes y regulaciones de las jurisdicciones relevantes y a la luz de la naturaleza específica de su entidad.

4. Solo aceptamos versiones en inglés y chino de su información de identidad; Si su información de identidad no está en ninguno de los dos idiomas, deberá traducirla al inglés y certificarla debidamente ante notario. 5. Los requisitos de verificación de identidad son los siguientes:

(a) Debe proporcionar tanto el anverso como el reverso de sus documentos de identidad. (b) Debe proporcionarnos una fotografía en la que aparezca sosteniendo sus documentos de identidad delante de su pecho. (c) Las copias de los documentos de certificación se compararán con los originales de los mismos. No obstante, si una persona certificada de confianza y adecuada puede probar que dichas copias son duplicados exactos y completos de los originales de las mismas, dichas copias se considerarán aceptables. Dichos certificadores incluyen embajadores, miembros del poder judicial, magistrados, etc .; y (d) La identificación del beneficiario final y el controlador de la cuenta se basará en la determinación de qué individuos en última instancia poseen o controlan al cliente directo y/o la determinación de que el tradeo en curso se realiza en nombre de otros. Si es una empresa comercial, se debe verificar la identidad de los principales accionistas de la misma (por ejemplo, aquellos que poseen el 10% o más del capital con derecho a voto en dicha empresa comercial).

Supervisión Comercial 6. Establecemos y ajustamos constantemente los límites diarios de trading y retiros de efectivo en función de los requisitos de seguridad y el estado real de las operaciones; 7. Si el trading ocurre con demasiada frecuencia en una cuenta registrada por usted, o está más allá de circunstancias razonables, nuestro equipo profesional evaluará y determinará si dichas operaciones son sospechosas; 8. Si identificamos un tradeo específico como sospechoso sobre la base de nuestra evaluación, podemos adoptar medidas restrictivas tales como suspender el trading o negar el trading, y si es posible, podemos incluso revertir el trading tan pronto como sea posible, e informar a las autoridades competentes, sin, sin embargo, notificarle; 9. Nos reservamos el derecho de rechazar solicitudes de registro de solicitantes que no cumplan con los estándares internacionales contra el lavado de dinero o que puedan ser considerados como figuras políticas y públicas; nos reservamos el derecho de suspender o finalizar una operación identificada como sospechosa según nuestra propia evaluación, que, sin embargo, no infringe ninguna de nuestras obligaciones y deberes hacia usted. Hasta ahora, MEXC ha rechazado la solicitud de trading o registro de los usuarios en los siguientes países: Corea del Norte, Cuba, Sudán, Siria, Irán, Yemen, Zimbabue, Myanmar, Líbano, Libia, Bolivia, Ecuador, Bangladesh, Somalia , Irak, República Democrática del Congo (dorada), República Centroafricana, Kirguistán, Burundi, Afganistán, Macedonia, Etiopía, Guinea-Bissau, Guinea, Liberia, Trinidad y Tobago, Venezuela, Serbia, Crimea, China continental, Singapur, Estados Unidos, Italia, Canadá.

III. Política de privacidad

Uso de la información 1. MEXC utilizará y revelará la siguiente información personal suya de conformidad con este Acuerdo:

(a) La información personal proporcionada a MEXC y sus afiliadas (excluyendo el nombre comercial y otra información de registro industrial y comercial relevante, así como la información de los operadores de personas físicas que deben divulgarse de acuerdo con las leyes y regulaciones) cuando usted registrarse o activar una cuenta que pueda iniciar sesión en nuestra plataforma; (b) Cuando use MEXC, la plataforma registrará información sobre su navegador y computadora, incluidos, entre otros, datos con respecto a su dirección IP, el tipo de navegador, el idioma en el que está usando, la fecha y tiempo de acceso, características de hardware y software, y páginas web y registros que requiera; y (c) Los datos personales del usuario que MEXC obtiene de sus socios comerciales por medios legítimos.

Si no desea que recopilemos la información personal antes mencionada, puede optar por no participar en cualquier momento notificando a nuestro Oficial de Protección de Datos por escrito. Puede encontrar más información sobre la exclusión voluntaria en la sección a continuación titulada "Retirar el consentimiento, eliminar, solicitar acceso o modificar la información que nos ha proporcionado". Sin embargo, tenga en cuenta que la exclusión voluntaria o la retirada de su consentimiento para que recopilemos, usemos o procesemos sus datos personales puede afectar su uso de los Servicios. 2. Cómo recopilamos su información

Usted nos proporcionará directamente la mayor parte de la información personal que recopilamos. En las siguientes situaciones, recopilaremos y procesaremos su información: (A) Cuando se registre online, inicie sesión o acceda a MEXC, o utilice cualquier servicio de MEXC; (b) Cuando completa voluntariamente cualquier encuesta de usuario o nos proporciona comentarios, a través de email o cualquier otro canal; (c) Cookies a través de su navegador o software cuando usa o navega por nuestras páginas web o clientes. (d) Otras situaciones de auto recopilación de información mencionadas en este acuerdo. También podemos obtener información de canales públicos o canales de terceros, como nuestros socios publicitarios y de investigación de mercado, incluida la actualización o el complemento de otra información recopilada sobre usted.

3. Cómo utilizamos su información personal Podemos utilizar su información personal de las siguientes formas:

(a) Cumplimiento de leyes y reglamentos La mayoría de nuestros servicios están sujetos a leyes y regulaciones, lo que nos obliga a recopilar, usar y almacenar su información personal de formas específicas. Por ejemplo, MEXC debe identificar y verificar que los clientes que utilizan nuestros servicios cumplan con las leyes contra el lavado de dinero entre jurisdicciones. Esto incluye recopilar y almacenar fotos de su identificación. Tendremos que cerrar su cuenta si no proporciona la información personal requerida por la ley. (b) Hacer cumplir los términos de este acuerdo. Controlamos, investigamos, prevenimos y mitigamos activamente cualquier posible actividad prohibida o ilegal, hacemos cumplir nuestros acuerdos con terceros y prevenimos e inspeccionamos las violaciones de este Acuerdo. Además, es posible que tengamos que cobrarle por el uso de nuestros servicios. Recogemos información sobre el uso de su cuenta y supervisamos de cerca sus interacciones con nuestros servicios. Podemos utilizar cualquier información personal que hayamos recopilado sobre usted para estos fines. c) Detección y prevención de fraudes y/o pérdidas de fondos Procesamos su información personal para ayudar a detectar, prevenir y reducir el fraude y el abuso de nuestros servicios y para proteger la seguridad de su cuenta. (d) Proporcionar servicios Necesitaremos acceso a su información personal para poder brindarle servicios. Por ejemplo, cuando desee utilizar el servicio OTC en nuestra plataforma, necesitaremos información específica como su identidad, información de contacto e información de pago, o no podemos brindarle servicios sin dicha información. Los terceros, como los proveedores de servicios de verificación de identidad, también pueden recopilar su información personal cuando brindan servicios de verificación de identidad y / o prevención de fraude. (e) Proporcionar comunicación de servicio Le enviaremos información de administración o relacionada con la cuenta para informarle acerca de la información más reciente sobre nuestros servicios, para notificarle sobre actualizaciones o problemas de seguridad relacionados, o para brindarle otra información relacionada con el tradeo. Sin estas comunicaciones, es posible que no esté al tanto de los desarrollos importantes relacionados con su cuenta, que pueden afectar su uso de nuestros servicios. No puede optar por negarse a recibir comunicaciones de servicio críticas, como emails o mensajes de texto enviados con fines legales o de seguridad. (f) Proporcionar servicio al cliente Accederemos a su información personal cuando se comunique con nosotros para resolver cualquier problema. No podremos responder a su solicitud y asegurarnos de que utilice el servicio sin interrupciones si no procesa su información personal. (g) Garantizar la seguridad de la red y la información. Procesaremos su información personal para mejorar la seguridad, monitorear y verificar su identidad y acceso a nuestros servicios, combatir el spam u otro software malicioso o riesgos de seguridad, y cumplir con las leyes y regulaciones de seguridad aplicables. Es especialmente importante que obtengamos información oportuna y precisa sobre cómo utiliza nuestros servicios. Es posible que no podamos garantizar la seguridad de nuestros servicios si no procesa su información personal. (h) Para investigación y desarrollo Accederemos a su información personal para comprender mejor cómo utiliza e interactúa con nuestros servicios. Además, también utilizaremos esta información para personalizar y mejorar el contenido y el diseño de nuestros servicios, así como para desarrollar más servicios. Es posible que no podamos asegurarnos de que podrá seguir disfrutando de nuestros servicios si no procesa su información personal. (i) Mejore su experiencia Accederemos a su información personal para brindarle una experiencia personalizada y satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, puede permitirnos acceder a cierta información personal almacenada por terceros. Es posible que no podamos asegurarnos de que pueda seguir disfrutando de algunos o todos nuestros servicios si no procesa su información personal. (j) para facilitar las adquisiciones, fusiones o transacciones de empresas Podemos acceder a cualquier información sobre su cuenta y su uso de nuestros servicios en el caso de una adquisición corporativa, fusión u otra transacción corporativa. Si no desea que su información personal sea procesada para estos fines, puede optar por cerrar su cuenta. (k) Participar en actividades de marketing Podemos enviarle comunicaciones de marketing (como emails o mensajes de texto) para informarle sobre nuestros eventos o las actividades de nuestros socios, para proporcionarle marketing dirigido y ofrecerle ofertas promocionales. Nuestra estrategia de marketing se basará en sus preferencias de publicidad y marketing y según lo permita la legislación aplicable. Si no desea que le enviemos información de marketing, envíe una solicitud a nuestro Responsable de Protección de Datos Personales en dataprotect@mexc.com. (l) Para cualquier otro propósito Podemos divulgar su información personal para cualquier propósito para el que haya dado su consentimiento.

4. MEXC no proporcionará, venderá, arrendará, compartirá ni intercambiará su información personal con ningún tercero no relacionado, a menos que hayamos obtenido su consentimiento previo, a menos que el tercero y MEXC (incluidas nuestras afiliadas) individual o conjuntamente hayan prestado el servicio a usted, y una vez finalizado el servicio, se le negará el acceso a dicha información, incluida toda la información a la que anteriormente se tuvo acceso. MEXC tampoco permite que terceros recopilen, editen, vendan o distribuyan su información personal por ningún medio. Si algún usuario de MEXC participa en las actividades anteriores, al ser descubierto, MEXC tiene el derecho de rescindir el contrato de servicio con el usuario de inmediato. 5. Si no es una persona natural con plena capacidad para los derechos civiles y la conducta civil, no está autorizado a utilizar el servicio. De ahora en adelante, MEXC espera que usted no proporcione su información personal.

Divulgación de información 6. En las siguientes circunstancias, MEXC divulgará su información personal en su totalidad o en parte de acuerdo con sus deseos personales o las disposiciones de la ley:

(a) Para divulgar a un tercero con su consentimiento previo; (b) Si usted es un demandante calificado de propiedad intelectual y ha presentado una queja, cuando lo solicite el demandado, podemos divulgar su información personal al demandado para que ambas partes puedan lidiar con la posible disputa de derechos; c) La divulgación a un tercero u órgano administrativo o judicial debe realizarse de conformidad con las disposiciones pertinentes de la ley o los requisitos de un órgano administrativo o judicial; (d) Si ha infringido las leyes y reglamentos pertinentes o el presente Acuerdo, es necesario revelarlo a un tercero; (e) Con el fin de proporcionar los productos y servicios que necesita, su información personal debe ser compartida con terceros; (f) En un tradeo creado en MEXC, si alguna de las partes del tradeo cumple o cumple parcialmente con sus obligaciones de tradeo y solicita la divulgación de información, MEXC tendrá derecho a determinar si debe proporcionar al usuario la información de contacto de la contraparte y otra información necesaria para facilitar la finalización de la negociación o la solución de controversias; y (g) MEXC implementa la divulgación apropiada de acuerdo con las leyes, reglamentos o políticas del sitio web.

Almacenamiento y transferencia de información 7. La información y los materiales que recopilamos sobre usted se mantendrán en los servidores de MEXC y/o de sus empresas afiliadas, y pueden ser transferidos a países, regiones o lugares fuera del país en el que la información y los materiales fueron recopilados por MEXC, y pueden ser visitados, almacenados y mostrados fuera del país en el que se originaron. Puede encontrar más información sobre la transferencia fuera de la UE, de datos personales y/o información relativa a los usuarios que se encuentran en la UE, en la sección titulada "Disposiciones adicionales sólo para usuarios de la UE".

El uso de Cookies 8. Si no rechaza el uso de cookies, instalaremos o usaremos cookies en su computadora para que pueda iniciar sesión o utilizar los servicios o funciones de nuestra plataforma que dependen de dichas cookies. Usamos cookies para brindarle servicios personalizados más detallados, incluidos los servicios de promoción. Tiene derecho a optar por aceptar o rechazar las cookies. Puede rechazar las cookies modificando la configuración de su navegador. Pero si opta por rechazar las cookies, es posible que no pueda iniciar sesión o utilizar los servicios o funciones de nuestra plataforma que dependen de dichas cookies. Este párrafo se aplicará a cualquier información relevante obtenida a través de las cookies establecidas por MEXC.

Seguridad de información 9. Su cuenta está segura y protegida, por favor, conserve la información de su cuenta y su contraseña adecuadamente. Nos aseguraremos de que su información no se pierda, no se abuse de ella y no se altere almacenando copias de seguridad de otros servidores y encriptando las contraseñas de los usuarios. A pesar de las medidas de seguridad mencionadas, tenga en cuenta que no existen "medidas de seguridad perfectas" en la red de información. Al utilizar los servicios de nuestra plataforma para las operaciones en línea, es inevitable que revele su información personal, como la información de contacto o la dirección postal, a la contraparte o a otras posibles contrapartes. Le rogamos que proteja su información personal y la facilite a otras personas solo si es necesario. Si descubre que se han filtrado sus datos personales, especialmente su cuenta y su contraseña, póngase en contacto inmediatamente con nuestro servicio de atención al cliente para que podamos tomar las medidas oportunas. 10. Conservaremos los datos personales de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales y/o otras leyes aplicables. Es decir, destruiremos o anonimizaremos sus datos personales cuando hayamos determinado razonablemente que (i) el propósito para el que se recopilaron los datos personales ya no está siendo servido por la retención de dichos datos personales; (ii) la retención ya no es necesaria para ningún propósito legal o comercial; y (iii) no hay otros intereses legítimos que justifiquen la retención adicional de dichos datos personales. Si deja de utilizar nuestros Servicios, podremos seguir almacenando, utilizando y/o divulgando sus datos personales de acuerdo con esta Política de Privacidad y con nuestras obligaciones en virtud de la Ley de Protección de Datos Personales y/o de otras leyes aplicables.

Retirar el consentimiento para, eliminar, solicitar acceso o modificar la información que nos ha proporcionado 11. Puede retirar su consentimiento para la recopilación, uso y / o divulgación de sus datos personales en nuestro poder o bajo nuestro control enviando un correo electrónico a nuestro Oficial de Protección de Datos Personales a dataprotect@mexc.com. 12. Sin embargo, su retiro de consentimiento puede significar que no podremos continuar brindándole los Servicios, y es posible que tengamos que rescindir el contrato que tiene con nosotros. 13. Puede solicitar acceder y / o corregir sus datos personales actualmente en nuestro poder o bajo nuestro control enviándonos una solicitud por escrito. Necesitaremos suficiente información de usted para determinar su identidad, así como la naturaleza de su solicitud, para poder manejar su solicitud. Por lo tanto, envíe su solicitud por escrito enviando un correo electrónico a nuestro Oficial de Protección de Datos Personales a dataprotect@mexc.com. 14. Podemos cobrarle una tarifa razonable por el manejo y procesamiento de sus solicitudes para acceder a sus datos personales. Si optamos por cobrar una tarifa, le proporcionaremos una estimación por escrito de la tarifa que le cobraremos. Tenga en cuenta que no estamos obligados a responder o gestionar su solicitud de acceso a menos que haya aceptado pagar la tarifa. 15. Nos reservamos el derecho a rechazar la corrección de sus datos personales de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales y/u otras leyes aplicables, cuando requieran y/o faculten a una organización a rechazar la corrección de datos personales en las circunstancias indicadas.

Eliminación de cuenta: 16. Puede eliminar su cuenta MEXC en cualquier momento, las consecuencias de la eliminación de la cuenta incluyen, entre otras, lo siguiente:

Perderá todos los activos digitales y datos contenidos en esta cuenta. No podrá recuperar la información personal, los registros de transacciones, los datos comerciales y la información histórica de la cuenta. No podrá utilizar esta cuenta para iniciar sesión en los servicios de MEXC. Importante: La cuenta no se puede recuperar una vez que se elimina. Para proteger sus derechos, le recordaremos los riesgos nuevamente después de seleccionar el botón para eliminar la cuenta.

17. La eliminación de su cuenta no significa que todas las operaciones y responsabilidades de su cuenta antes de la eliminación de la cuenta estén exentas o mitigadas. Se eliminarán todos los registros e información asociados con su cuenta. Sin embargo, podemos retener cierta información de su cuenta según lo exijan las leyes y regulaciones aplicables.

Disposiciones adicionales para usuarios de la UE únicamente 18. Las disposiciones de esta Sección solo se aplican si usted es un usuario que se encuentra en la Unión Europea ("UE"). Estas disposiciones tienen prioridad sobre cualquier disposición inconsistente en el resto de esta Política de privacidad. 19. Sus datos personales pueden transferirse fuera de la UE. En tales casos, tomamos todas las precauciones razonables para aplicar las salvaguardas apropiadas o adecuadas establecidas por el RGPD, por ejemplo, implementamos medidas como cláusulas contractuales apropiadas para garantizar que los destinatarios de dichas transferencias protegerán y tratarán sus datos personales de acuerdo con con todas las leyes de protección de datos personales aplicables. 20. Tiene derecho a ejercer los siguientes derechos de conformidad con el RGPD: