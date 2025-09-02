Las reglas para la cobranza de tarifas en el trading de spot establecen que la tarifa se deduce en la misma divisa utilizada en el mercado de divisas donde se realiza la operación. La tarifa de tradinLas reglas para la cobranza de tarifas en el trading de spot establecen que la tarifa se deduce en la misma divisa utilizada en el mercado de divisas donde se realiza la operación. La tarifa de tradin
Cálculo de tarifas en el trading de spot

2 de septiembre de 2025MEXC
0m
#Básico#Spot#Principiantes
Las reglas para la cobranza de tarifas en el trading de spot establecen que la tarifa se deduce en la misma divisa utilizada en el mercado de divisas donde se realiza la operación. La tarifa de trading se calcula multiplicando el volumen de la transacción por la tasa de tarifa aplicable.

Las tarifas de trading de spot en la plataforma MEXC son del 0% para makers y del 0.05% para takers.

Un maker es una orden que no encuentra una orden correspondiente en el mercado para emparejarse y debe esperar hasta ser completada.

Un taker es una orden que coincide con una orden pendiente en el mercado y puede ejecutarse de inmediato.

No se cobrarán tarifas de trading por órdenes no completadas ni cancelaciones.

Ejemplos


1. Para el par de trading MX/USDT, si asumimos que el usuario es un Maker y compra 1 MX al precio de 5 USDT:

La tarifa de trading del usuario es del 0% * 5 = 0 USDT, lo que significa que el usuario utilizó 5 USDT para comprar 1 MX.

2. Para el par de trading MX/USDT, si asumimos que el usuario es un Taker y vende 1 MX para obtener 5 USDT:

La tarifa de trading del usuario es del 0.05% * 5 = 0.0025 USDT, lo que significa que el usuario vendió 1 MX y finalmente recibió 4.9975 USDT.

Aviso legal: Esta información no proporciona asesoramiento sobre inversiones, impuestos, cuestiones legales, financieras, contables ni sobre ningún otro servicio relacionado, ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC ofrece información únicamente con fines de referencia y no representa asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


