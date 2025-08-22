¡Actualización y mejora de las reglas de coeficientes para eventos de Kickstarter y Launchpool!





Los eventos de Kickstarter y Launchpool otorgan airdrops gratuitos exclusivos para los holders de MX. Para fomentar la participación activa y aumentar las recompensas, MEXC ha ajustado las reglas del coeficiente de nivel de recompensa para estos eventos. Los ajustes son los siguientes:





Antes del ajuste: Cuanto más MX se comprometa en el evento, mayor será el coeficiente de compromiso correspondiente y mayor la participación en las recompensas.

Después del ajuste: Cuantos más usuarios válidos se inviten al evento, mayor será el coeficiente de compromiso correspondiente y mayor la participación en las recompensas.





A continuación se muestra una tabla con los detalles de los niveles y coeficientes según el número de usuarios válidos invitados:

Nivel Requisitos (Holdings de MX) Coeficiente V1 Holdea 5 MX por 24H consecutivas x1 V2 Invita 1 usuario válido x1.5 V3 Invita 2 usuarios válidos x1.55 V4 Invita 3 usuarios válidos x1.6 V5 Invita 4 usuarios válidos x1.65 V6 Invita 5 usuarios válidos x1.7 V7 Invita 6 usuarios válidos x1.75









Como se mencionó anteriormente, con el ajuste de las reglas del nivel de coeficiente para los eventos de Kickstarter y Launchpool, cuantos más usuarios válidos invites, mayor será el coeficiente de compromiso correspondiente y mayor será tu participación en las recompensas. Veamos un ejemplo sencillo.





Supongamos que los usuarios A y B holdean cada uno 1,000 MX durante 24 horas y desean participar en los eventos de Kickstarter. El usuario A no invitó a ningún usuario válido, por lo que su factor correspondiente es 1. El usuario B invitó a 1 usuario válido, por lo que su factor correspondiente es 1.5. Por lo tanto:





Recompensa del usuario A = 1,000 * 1 / (1,000 * 1 + 1,000 * 1.5)

Recompensa del usuario B = 1,000 * 1.5 / (1,000 * 1 + 1,000 * 1.5)









1) Un usuario válido se define como aquel que, tras registrarse, acumula un depósito de al menos 100 USDT dentro de los 7 días posteriores a su primer depósito y ha realizado al menos una operación de futuros (sin importar el monto).





2) Las actividades de depósito no incluyen transferencias internas. Los depósitos en cadena, transacciones P2P y compras con moneda fiduciaria sí cuentan como actividades de depósito.





3) El sistema tomará una captura instantánea del número de usuarios válidos invitados (válidos por 30 días) y actualizará su nivel al día siguiente. Los usuarios pueden consultar el coeficiente de nivel de su cuenta en la página del evento.









Los eventos de Kickstarter y Launchpool otorgan airdrops gratuitos exclusivos para los holders de MX. Mientras mantengas ≥ 5 MX en tu saldo de MX en spot, podrás participar en todos los airdrops activos con un solo clic en la página del evento. También puedes obtener más detalles sobre cómo participar leyendo " ¿Cómo participar en Kickstarter? " y " ¿Qué es Launchpool? ". Durante los eventos de Kickstarter y Launchpool, tus tokens MX no estarán bloqueados y podrás seguir usándolos.





Ten en cuenta que si tu saldo es inferior a 5 MX, afectará tu participación en futuros eventos de Kickstarter y Launchpool. Por ello, asegúrate de tener un saldo mínimo de ≥ 5 MX en tu cuenta spot antes de las 15:59 (UTC) del día anterior al inicio del período de compromiso para calificar en los eventos. Al finalizar los eventos, el airdrop se distribuirá a tu cuenta spot.





MEXC realiza más de 120 actividades de airdrop cada mes, con un APY acumulado de hasta el 66.5%. Los rendimientos de airdrop de MX son los más altos del mundo, y permiten a los usuarios obtener mayores beneficios. Además, si has mantenido tokens MX por un largo plazo, es probable que hayas obtenido un retorno considerable debido al aumento de precio del token. En comparación con el precio de 2.6 USDT a principios de año, el MX ha aumentado aproximadamente un 53.1% hasta la fecha.





Poseer tokens MX no solo te permite beneficiarte de la apreciación del precio, sino que también te ofrece beneficios de airdrop mensuales gratuitos, brindándote la oportunidad de adquirir tokens de proyectos populares sin costo alguno. ¡ Opera con tokens MX en MEXC ahora y disfruta de las tarifas de trading más bajas de la industria! Si eres Maker, incluso podrás obtener una tarifa de trading del 0%. ¡Esperamos que te unas a la comunidad de holders de MX!



