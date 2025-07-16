Cómo ganar ingresos pasivos al holdear MX





Holdear MX, el token nativo de utilidad emitido por MEXC, puede generar ingresos pasivos de varias maneras. ¿Cuáles son algunas de las oportunidades de ingresos pasivos para los holders de MX?









La forma más directa en que los tokens generan valor es a través de la fluctuación de su precio, y MX no es una excepción. En el primer trimestre de 2023, MX experimentó su mayor tasa de crecimiento, alcanzando un 330%. Los holders de MX a largo plazo se beneficiaron del aumento de precio en ese trimestre. Cuantos más tokens MX holdees, menor será tu costo promedio, lo que lleva a mayores ganancias.









MEXC Launchpool es un evento de airdrop en el que los usuarios pueden hacer staking de tokens específicos para recibir airdrops de criptomonedas populares o recién listadas. Los tokens en staking se pueden canjear en cualquier momento y los usuarios pueden compartir las recompensas de tokens en función de su proporción de staking.





Launchpool admite el staking de varios tokens, como MX, USDT, tokens de proyecto, etc. Los pools de staking se establecen en función del proyecto específico. Este evento tiene como objetivo ayudar a los usuarios a descubrir proyectos de calidad y, al mismo tiempo, brindarles más beneficios de airdrop gratuitos.





Nota: Los tokens MX en staking para participar en el evento Launchpool también se pueden usar para participar en eventos de Kickstarter.









De manera similar, para participar en los eventos de Kickstarter, los usuarios deben holdear al menos 25MX por 24 horas. Si un usuario cumple con este requisito, puede comprometer sus tokens MX a todos los eventos de Kickstarter en curso con solo hacer clic en [Compromiso rápido]. Después del cierre final, solo deben esperar a que se distribuyan las recompensas.





Además, muchos eventos de Kickstarter ofrecen recompensas duales en tokens, lo que significa que al participar, los usuarios pueden recibir tanto las recompensas del token del proyecto como recompensas en USDT. De manera similar, los tokens MX que ellos comprometan no estarán bloqueados. Cuantos más usuarios válidos sean invitados durante el evento, mayor será el coeficiente de compromiso y mayores las recompensas. Los usuarios pueden participar simultáneamente en los eventos de Kickstarter y Launchpool.





Nota: Los criterios de participación para los diferentes eventos de Kickstarter pueden variar. Consulta los detalles específicos proporcionados en la página de registro de cada proyecto para obtener información precisa.









Según los datos más recientes del 24 de julio al 30 de julio, si un usuario posee 1,000 tokens MX y participa en los eventos de Kickstarter, sus ganancias semanales serían de 36.66 USDT. Las ganancias mensuales estimadas serían de 162.35 USDT y las ganancias anuales de 1911.55 USDT.





Si el usuario compró y mantuvo 1,000 tokens MX en enero, su costo aproximado en ese momento habría sido alrededor de 810 USDT. Con ganancias de 1911.55 USDT este año, la tasa de retorno del usuario para el año sería aproximadamente del 236%, calculada como 1911.55 / 810 * 100%.





Este cálculo solo tiene en cuenta las ganancias que el usuario habría obtenido al participar en eventos de la plataforma con 1,000 tokens MX. El precio del token MX ha experimentado un aumento considerable hasta ahora este año, por lo que las ganancias reales serían aún mayores al considerar la apreciación de los tokens MX.









Cuando los usuarios invitan a amigos a registrarse en la plataforma MEXC, recibirán un porcentaje de la tarifa de trading como comisión cada vez que sus amigos realicen una operación. La tasa de comisión para usuarios estándar en operaciones de spot y futuros es del 40%, con un máximo del 50% en ciertas regiones. Si el referente desea ganar una comisión más alta, puede solicitar convertirse en afiliado de MEXC. Además, al referir con éxito a invitados elegibles, tanto el usuario que invita como cada invitado elegible recibirán una recompensa en bonos de futuros.





Para más información sobre las comisiones por referencia, consulta Referir amigos para registrarse en MEXC





Las recompensas por comisión de spot se emitirán alrededor de las 00:00 (UTC+8) del día siguiente, mientras que las recompensas por comisión de futuros se distribuirán alrededor de las 09:00 (UTC+8) del siguiente día. El tiempo de pago real puede experimentar algunos retrasos, y el tiempo de pago real del día siguiente será la referencia. Las recompensas por comisión se acreditarán en la cuenta spot de MEXC. Consulta los registros de comisión en la página de referencias de MEXC.





Aviso legal: Esta información no constituye un asesoramiento sobre inversión, tributación, legal, financiero, contable ni de ningún otro servicio relacionado, ni constituye asesoramiento para comprar, vender o mantener cualquier activo. La Academia MEXC proporciona información solo para fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con cautela al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.