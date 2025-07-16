Los 3 beneficios principales para holders de MX





MX es el token nativo de utilidad emitido por MEXC. MEXC es una plataforma de trading de criptomonedas segura que atiende a entusiastas del mundo cripto. Los usuarios que posean MX, el token de la plataforma, pueden disfrutar de beneficios adicionales.









MEXC ofrece tarifas de trading extremadamente bajas, con tarifas de Spot del 0% para Makers y del 0.05% para Takers. Las tarifas de trading de Futuros son del 0% para Makers y del 0.02% para Takers.





Además, puedes usar MX para reducir en un 20% las tarifas de trading en spot y futuros USDT-M. Al mantener más de 500 MX durante 1 día consecutivo, puedes disfrutar de un descuento del 50% en las tarifas de spot y futuros.









Nota: Las tarifas pueden variar según el país o la región. Consulta las tarifas mostradas en la página de tasas









La plataforma MEXC ofrece un mecanismo de comisiones por referidos, mediante el cual puedes ganar comisiones invitando a tus amigos a operar en MEXC. Las comisiones se calculan como un porcentaje de las tarifas de trading generadas por tus referidos. Es importante destacar que estas comisiones no se liquidan en un solo pago, sino que recibirás una comisión por cada operación que tus referidos realicen, basada en el volumen de trading.





Para comenzar, haz clic en el ícono de usuario en la esquina superior derecha de la página principal de MEXC y selecciona "Referidos". Copia el [Código de referido] o el [Enlace de referido] que aparece en la página y compártelo con tus amigos para que operen en la plataforma MEXC.

















Los holders del token MX tienen derecho a participar en exclusivos eventos de airdrop mensuales. Para unirte y reclamar tus recompensas, visita el sitio web oficial de MEXC y selecciona [Kickstarter] en la sección [Eventos] del menú de navegación en la página de inicio.









Participar en los eventos de Kickstarter permite a los usuarios recibir recompensas gratuitas de airdrop por nuevos tokens. Los tokens MX utilizados para participar no se bloquean, y los usuarios pueden unirse a todos los eventos de Kickstarter que cumplan con los criterios de elegibilidad de manera simultánea.





Ten en cuenta que los eventos de Kickstarter tienen requisitos de participación que exigen un mínimo de tokens MX para calificar. Además, mientras más usuarios elegibles invites, mayor será tu multiplicador de contribución correspondiente y mayor tu parte de las recompensas.





Para obtener información detallada sobre los requisitos de participación en el programa Kickstarter, consulta la guía: ¿Cómo participar en Kickstarter?





Para los holders a largo plazo de MX, el token ha mostrado una tendencia general al alza durante el primer trimestre de 2023. Su precio alcanzó un máximo de $3.5, lo que representa un crecimiento del 330% en comparación con su precio inicial de $0.81 a inicios de 2023. El token MX está actualmente listado en importantes plataformas centralizadas de intercambio como Huobi, Bybit, Bitget y MEXC. Estas inclusiones han mejorado la liquidez del mercado y ampliado su base potencial de holders.





El alto reconocimiento de valor en el mercado se verá reflejado, en última instancia, en el precio del token MX. Holdear MX no solo es una inversión de valor, sino también una estrategia de gestión financiera.