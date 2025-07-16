¿Qué es Launchpool?





MEXC Launchpool es un evento que permite a los usuarios obtener airdrops de monedas populares o recién listadas al stakear de tokens específicos. Los tokens stakeados pueden ser retirados en cualquier momento, y las recompensas de tokens se distribuyen según la proporción de participación. Launchpool admite una variedad de tokens para apostar, como MX, USDT, tokens de proyectos, entre otros. Los detalles de los fondos de staking varían según el proyecto. Este evento está diseñado para ayudar a los usuarios a conocer proyectos de alta calidad y brindarles más beneficios a través de airdrops gratuitos.









Todos los usuarios que hayan completado la verificación KYC en la plataforma de MEXC pueden participar en los eventos de Launchpool. Algunos eventos de staking en Launchpool pueden estar limitados solo a nuevos usuarios, por lo que es necesario verificar los detalles en la página del evento.





Los usuarios participantes deben completar la verificación KYC antes de que termine el evento; de lo contrario, no podrán recibir las recompensas de tokens. Las recompensas de airdrop serán distribuidas a las cuentas spot de los usuarios según su proporción de participación al finalizar el evento.





Notas：

Los creadores de mercado, cuentas institucionales y usuarios de países o regiones con restricción no pueden participar en este evento.

Los tokens stakeados para participar en Launchpool suelen tener un requisito de monto mínimo. Durante el evento, los tokens stakeados se congelarán.

Los tokens MX stakeados en Launchpool también pueden utilizarse simultáneamente para participar en eventos universales de airdrop.









A continuación, mostramos un ejemplo de cómo operar en Launchpool desde la plataforma web. Las operaciones en la app son similares.









En la página principal del sitio web oficial de MEXC, coloca el cursor sobre [Spot] y haz clic en [Launchpool] para ingresar a la página del evento.









Desde los eventos de Launchpool en curso, selecciona el proyecto en el que deseas participar y haz clic en [Stakear ahora].









Después de que finalice el evento, las recompensas se distribuirán automáticamente. Los requisitos mínimos de participación pueden variar según la actividad específica, así que consulta los detalles en la página del evento.









Una vez finalizado el evento, los fondos que has aportado se retirarán automáticamente, sin necesidad de realizar ninguna acción manual.





Si deseas retirar tus tokens antes de que termine el evento, ve a la página del fondo de participación correspondiente y haz clic en [Retirar]. Después del retiro, los tokens se transferirán inmediatamente a tu cuenta spot.

















En la página principal del sitio web oficial de MEXC, coloca el cursor sobre [Billetera] y haz clic en [Recompensas de eventos].





En la página de historial de recompensas, selecciona [Eventos de spot] y luego haz clic en [Launchpool] para ver el historial de tus recompensas obtenidas en los eventos de Launchpool.









También puedes ir a la página del evento Launchpool, seleccionar [Mi historial] y hacer clic en [Detalles de las ganancias] para consultar las recompensas obtenidas por tus participaciones.













3.1 ¿Se pueden retirar los tokens en staking en cualquier momento? Sí, puedes retirar los tokens que hayas stakeado en cualquier momento. Una vez retirados, los tokens se transferirán inmediatamente a tu cuenta spot.





3.2 ¿Puedo retirar los tokens stakeados después de que finalice el período de staking? Después de que finalice el período de staking, la cantidad stakeada se reembolsará automáticamente (sin necesidad de realizar ninguna acción manual). Ten en cuenta que puede haber un ligero retraso en el retorno de los tokens stakeados.





3.3 ¿Se pueden usar los MX stakeados para participar en otros eventos al mismo tiempo? Sí, los tokens MX stakeados se pueden utilizar para participar simultáneamente en el evento de airdrop "Kickstarter", lo que permite disfrutar de recompensas dobles.





3.4 ¿Cómo se calcula la ganancia diaria? La fórmula para calcular las recompensas diarias es la siguiente: Recompensa diaria en tokens = (Monto promedio stakeado del usuario ÷ Monto promedio stakeado de todos los usuarios) × Premio diario. Por ejemplo, si stakeaste 100 USDT y el premio diario es de 10,000 USDT, y tu participación en el total del staking es del 1%, recibirías 100 USDT de recompensa. Ten en cuenta que la distribución de recompensas puede tener un ligero retraso y solo recibirás recompensas si el monto es mayor o igual a $0.01 en valor. Las ganancias se calculan según el tiempo real de staking, y los staking inferiores a 1 hora no generarán ganancias.





3.5 ¿Cuál es el horario de cálculo de intereses y distribución de recompensas? Actualmente, todas las actividades calculan las ganancias por hora. Las recompensas se distribuyen de las siguientes formas:

Distribución por hora : Las ganancias de los activos bloqueados se calcularán en T+1 hora y se distribuirán cada hora.

Recompensas diarias : Después de la liquidación del día T+1, las recompensas se transferirán directamente a la cuenta spot.

Distribución única al finalizar el evento: Todas las recompensas se distribuirán en un plazo de 1 hora después de la finalización del evento. *La forma específica de distribución de recompensas dependerá de las reglas de la página del evento. Actualmente, el cálculo de ganancias se efectúa cada hora.





Para más información, visita la página del evento Launchpool



