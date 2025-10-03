Eventos de Futuros de MEXC: Una guía integral para maximizar recompensas mientras operas





En el competitivo mercado del comercio de criptomonedas, es fundamental elegir una plataforma que no solo ofrezca una experiencia de trading estable y eficiente, sino que también brinde beneficios adicionales de manera continua. MEXC ha diseñado un conjunto integral de eventos de Futuros tanto para nuevos usuarios como para los ya existentes. Estos eventos cubren cada etapa del trading. Ya sea un principiante que ingresa por primera vez al mercado de futuros o un trader experimentado de alta frecuencia, existen recompensas adaptadas a diferentes necesidades. La participación no solo ofrece el potencial de obtener ganancias en las operaciones, sino también acceso a bonos de Futuros , reducciones de tarifas y la posibilidad de compartir en los fondos de premios.





Eventos → Futuros. Este artículo ofrece una visión completa de los eventos de Futuros en curso de MEXC, ayudando a los traders a entender cómo asegurar beneficios adicionales junto con su actividad de trading. Los usuarios pueden consultar estos eventos en el sitio web oficial de MEXC, en la barra de navegación bajo









El evento de bono de Futuros Obtén $10,000 se divide en dos partes: Tareas Exclusivas para Nuevos Usuarios y Tareas Avanzadas. Las Tareas exclusivas para nuevos usuarios tienen un umbral de entrada bajo, lo que hace que las recompensas sean más fáciles de obtener, mientras que las Tareas avanzadas requieren completar un cierto volumen acumulado de trading antes de poder reclamar las recompensas.

















El Festival de traders con 0 tarifas es un evento de MEXC que ofrece cero tarifas de trading en 100 pares de Futuros. No se requiere registro. Los usuarios disfrutarán de 0% de tarifas maker y taker al operar en los pares elegibles.





Nota:

1) Durante el evento, los descuentos de tarifas de otras promociones no se aplican a los pares del evento.

2) Durante el evento, los volúmenes de trading de los pares de Futuros del evento no se contabilizarán para otros eventos relacionados con Futuros, como Obtén $10,000, Futuros M-Day, Super X-Game, Tabla de clasificación de Futuros, Futuros Hotspot, etc.













M-Day es un evento emblemático de Futuros MEXC donde los usuarios que operan con Futuros USDT-M o Coin-M pueden participar en un desafío para ganar Cofres Maravilla gratuitos, con la posibilidad de obtener recompensas en bonos de Futuros. Estos bonos pueden utilizarse como margen, y cualquier ganancia resultante puede retirarse.





Al alcanzar un volumen de trading de 45,000 USDT, se obtiene un Cofre Maravilla. Cuanto mayor sea el volumen de trading, más cofres se pueden obtener y mayor será la probabilidad de encontrar Gemas. Para conocer los pasos detallados sobre cómo participar en M-Day, consulta la guía ¿Cómo participar en M-Day?

















Registro rápido y operar con los Futuros designados durante el período del evento, los participantes tienen la oportunidad de ganar recompensas en bonos de Futuros. Futuros Hotspot es un evento en el que los usuarios pueden operar con pares de Futuros populares. Al hacer clic eny operar con los Futuros designados durante el período del evento, los participantes tienen la oportunidad de ganar recompensas en bonos de Futuros.

















La Taba de Clasifición de Futuros clasifica a los usuarios según su PNL diario durante el período del evento. Los 200 mejores usuarios (con un volumen diario de trading en Futuros superior a 200,000 USDT) comparten el fondo de premios, mientras que los 200 principales por volumen de trading también comparten un fondo adicional.









Super X-Game es un evento recurrente de Futuros MEXC. Los usuarios que completen operaciones con un apalancamiento de 21x o superior serán inscritos automáticamente. En la versión actualizada de Super X-Game, los diferentes niveles de volumen de trading corresponden a distintas recompensas. Además, el fondo de premios se determina según el número de participantes elegibles: cuantos más participantes, mayor será el fondo. La distribución del fondo de premios se realiza en función de la clasificación por volumen de trading. Para más detalles, consulta los términos y condiciones del evento.













Nota: Las reglas del evento anterior están sujetas a cambios. Consulta las reglas más recientes en la página del evento. MEXC se reserva el derecho de interpretación final.









El ecosistema de eventos de Futuros MEXCcrea oportunidades en distintos niveles que complementan cada etapa del trading. Ya sea una tarea de nivel inicial para principiantes o desafíos competitivos para traders experimentados, cada evento está diseñado para aportar valor adicional. Al revisar cuidadosamente las reglas de cada evento e incorporarlas a un plan de trading más amplio, los participantes pueden optimizar mejor sus resultados y aumentar su rentabilidad a largo plazo.









Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. MEXC Learn proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.



