Instrucciones de uso para el bono de futuros, el airdrop de posición y los cupones













1) Los bonos de futuros solo pueden usarse para operaciones de futuros. Las ganancias generadas a partir del bono son retirables, pero el bono en sí no se puede retirar y será revocado automáticamente al expirar.

2) Los bonos de futuros pueden usarse como margen para operar o para cubrir tarifas de trading, pérdidas y tarifas de financiamiento.

3) Las deducciones del bono aparecerán en tu historial de transacciones. Las tarifas, pérdidas y tarifas de financiamiento pueden consolidarse en una sola entrada del bono.

Ejemplo 1: Si tienes 5 USDT en bono de futuros y sufres una pérdida de 2.5 USDT más 0.03 USDT en tarifas de cierre, tu historial mostrará una deducción de bono de 2.53 USDT.

Ejemplo 2: Si tienes 2 USDT en bono de futuros y sufres una pérdida de 2.5 USDT más 0.03 USDT en tarifas de cierre, tu historial mostrará una deducción de –2 USDT.

4) Si retiras activos de tu billetera de futuros antes de haber utilizado completamente tu bono, perderás automáticamente el bono restante.

5) Las tarifas de trading cubiertas por los bonos de futuros no son elegibles para recibir reembolsos de comisiones.









Consulta el saldo del bono de futuros: El bono será acreditado en tu billetera de futuros.





Abre e inicia sesión en la app de MEXC. En la pestaña “Billeteras”, pulsa en “Futuros” y, bajo la lista de activos, debajo de USDT, podrás ver tu saldo de bono de futuros.









Detalles del uso del bono de futuros:





1) Abre e inicia sesión en la app de MEXC; pulsa el avatar de perfil en la esquina superior izquierda.

2) Selecciona “Transacciones”.

3) Selecciona “Órdenes de futuros”.

4) Selecciona “Flujo de capital”. Luego, bajo “Filtros”, selecciona “Bono” y pulsa “Confirmar” para ver los detalles de uso del bono.

















1) Los usuarios especialmente invitados pueden participar visitando la página de destino del evento para reclamar recompensas o tocando las ventanas emergentes dentro de la aplicación. 2) Participa en eventos como " Gana $10,000 " para reclamar tus recompensas de airdrop de posición.

Nota: En ciertos eventos, la elegibilidad se evalúa diariamente según los criterios del usuario. Si no cumples con las condiciones el día en que intentes reclamar, es posible que no se te otorgue la recompensa.









Después de reclamar con éxito un airdrop de posición, recibirás una notificación por correo electrónico. El apalancamiento, el valor de la posición y el par de trading no son fijos. Consulta los detalles proporcionados en el correo. La mayoría de los airdrops de posición se asignan con una dirección de trading aleatoria; sin embargo, en el evento " Gana $10,000 ", los usuarios pueden elegir la dirección por sí mismos.









Después de reclamar con éxito la posición, puedes ir inmediatamente a la página de trading de Futuros para ver la posición.









Puedes aumentar tu posición para amplificar ganancias, establecer órdenes de take-profit y stop-loss o cerrar completamente la posición. Al cerrarla, cualquier ganancia obtenida puede retirarse, pero el margen restante será revocado automáticamente y no podrá retirarse ni reutilizarse.





Si tu posición del airdrop incurre en una pérdida (sin margen adicional), la pérdida máxima estará limitada a los fondos del airdrop; tus otros activos no se verán afectados.











