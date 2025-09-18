1. Instrucciones de uso del bono de futuros 1.1 Reglas del bono de futuros 1) Los bonos de futuros solo pueden usarse para operaciones de futuros. Las ganancias generadas a partir del bono son retirab1. Instrucciones de uso del bono de futuros 1.1 Reglas del bono de futuros 1) Los bonos de futuros solo pueden usarse para operaciones de futuros. Las ganancias generadas a partir del bono son retirab
Academia/Guías para principiantes/Futuros/Instruccion...los cupones

Instrucciones de uso para el bono de futuros, el airdrop de posición y los cupones

Principiante
18 de septiembre de 2025MEXC
0m
Compartir a
#Principiantes#Futuros
ELYSIA
EL$0.003386--%
Sologenic
SOLO$0.20127+3.55%
Secretum
SER$0.0002029+1.04%
ArchLoot
AL$0.0446+1.59%
PoP Planet
P$0.10077+4.93%

1. Instrucciones de uso del bono de futuros


1.1 Reglas del bono de futuros


1) Los bonos de futuros solo pueden usarse para operaciones de futuros. Las ganancias generadas a partir del bono son retirables, pero el bono en sí no se puede retirar y será revocado automáticamente al expirar.
2) Los bonos de futuros pueden usarse como margen para operar o para cubrir tarifas de trading, pérdidas y tarifas de financiamiento.
3) Las deducciones del bono aparecerán en tu historial de transacciones. Las tarifas, pérdidas y tarifas de financiamiento pueden consolidarse en una sola entrada del bono.
  • Ejemplo 1: Si tienes 5 USDT en bono de futuros y sufres una pérdida de 2.5 USDT más 0.03 USDT en tarifas de cierre, tu historial mostrará una deducción de bono de 2.53 USDT.
  • Ejemplo 2: Si tienes 2 USDT en bono de futuros y sufres una pérdida de 2.5 USDT más 0.03 USDT en tarifas de cierre, tu historial mostrará una deducción de –2 USDT.
4) Si retiras activos de tu billetera de futuros antes de haber utilizado completamente tu bono, perderás automáticamente el bono restante.
5) Las tarifas de trading cubiertas por los bonos de futuros no son elegibles para recibir reembolsos de comisiones.

1.2 Cómo ver tu bono de futuros


Consulta el saldo del bono de futuros: El bono será acreditado en tu billetera de futuros.

Abre e inicia sesión en la app de MEXC. En la pestaña “Billeteras”, pulsa en “Futuros” y, bajo la lista de activos, debajo de USDT, podrás ver tu saldo de bono de futuros.


Detalles del uso del bono de futuros:

1) Abre e inicia sesión en la app de MEXC; pulsa el avatar de perfil en la esquina superior izquierda.
2) Selecciona “Transacciones”.
3) Selecciona “Órdenes de futuros”.
4) Selecciona “Flujo de capital”. Luego, bajo “Filtros”, selecciona “Bono” y pulsa “Confirmar” para ver los detalles de uso del bono.


2. Instrucciones de uso del airdrop de posición


2.1 Cómo reclamar un airdrop de posición


1) Los usuarios especialmente invitados pueden participar visitando la página de destino del evento para reclamar recompensas o tocando las ventanas emergentes dentro de la aplicación.
2) Participa en eventos como "Gana $10,000" para reclamar tus recompensas de airdrop de posición.

Nota: En ciertos eventos, la elegibilidad se evalúa diariamente según los criterios del usuario. Si no cumples con las condiciones el día en que intentes reclamar, es posible que no se te otorgue la recompensa.

2.2 Cómo participar en el evento de airdrop de posición


Después de reclamar con éxito un airdrop de posición, recibirás una notificación por correo electrónico. El apalancamiento, el valor de la posición y el par de trading no son fijos. Consulta los detalles proporcionados en el correo. La mayoría de los airdrops de posición se asignan con una dirección de trading aleatoria; sin embargo, en el evento "Gana $10,000", los usuarios pueden elegir la dirección por sí mismos.

2.3 Cómo ver tu posición reclamada


Después de reclamar con éxito la posición, puedes ir inmediatamente a la página de trading de Futuros para ver la posición.

2.4 Cómo usar tu posición del airdrop


Puedes aumentar tu posición para amplificar ganancias, establecer órdenes de take-profit y stop-loss o cerrar completamente la posición. Al cerrarla, cualquier ganancia obtenida puede retirarse, pero el margen restante será revocado automáticamente y no podrá retirarse ni reutilizarse.

Si tu posición del airdrop incurre en una pérdida (sin margen adicional), la pérdida máxima estará limitada a los fondos del airdrop; tus otros activos no se verán afectados.

3. Instrucciones de uso de cupones


3.1 Reglas de los cupones


1) Los cupones solo pueden usarse para cubrir tarifas de trading en Futuros; no sirven como margen y no son retirables. Los cupones vencidos se revocan automáticamente.
2) Los cupones se aplican automáticamente al generarse una tarifa; no es necesario seleccionarlos manualmente.
3) Los cupones tienen la máxima prioridad en la deducción de tarifas. Orden de deducción: cupones > bonos > deducciones con MX.
4) Un cupón solo puede aplicarse si su valor cubre la tarifa de trading completa. No se admiten deducciones parciales de tarifas de trading.
5) Las tarifas cubiertas con cupones no son elegibles para recibir reembolsos de tarifas.

Artículos populares

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

El mundo de las criptomonedas ha presenciado un aumento explosivo de las meme coins, transformando bromas de internet en activos digitales legítimos valorados en millones. Si te preguntas cómo crear u

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

El staking de Solana ofrece a los holders de criptomonedas una forma sencilla de obtener ingresos pasivos mientras apoyan una de las blockchains más rápidas de la industria. Esta guía completa te expl

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

Al operar futuros en MEXC, una configuración importante que a menudo se pasa por alto es el modo de posición. Este determina si puedes mantener posiciones long y short simultáneamente dentro del mismo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

En el trading de futuros de criptomonedas, desarrollar habilidades y estrategias suele implicar el uso de capital real. Muchos principiantes ingresan al mercado en vivo sin una preparación suficiente

Artículos relacionados

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

Al operar futuros en MEXC, una configuración importante que a menudo se pasa por alto es el modo de posición. Este determina si puedes mantener posiciones long y short simultáneamente dentro del mismo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

En el trading de futuros de criptomonedas, desarrollar habilidades y estrategias suele implicar el uso de capital real. Muchos principiantes ingresan al mercado en vivo sin una preparación suficiente

Eventos de Futuros de MEXC: Una guía integral para maximizar recompensas mientras operas

Eventos de Futuros de MEXC: Una guía integral para maximizar recompensas mientras operas

En el competitivo mercado del comercio de criptomonedas, es fundamental elegir una plataforma que no solo ofrezca una experiencia de trading estable y eficiente, sino que también brinde beneficios adi

Guía completa sobre futuros, Take-Profit y Stop-Loss: gestión esencial del riesgo y consejos prácticos para principiantes

Guía completa sobre futuros, Take-Profit y Stop-Loss: gestión esencial del riesgo y consejos prácticos para principiantes

En los mercados de criptomonedas, los movimientos de precios pueden ser extremadamente volátiles, y las ganancias o pérdidas pueden ocurrir en un instante. Para los traders de Futuros, las órdenes de

Regístrate en MEXC
Regístrate y recibe hasta 10,000 USDT en bonos