Zenko Protocol (ZENKO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Zenko Protocol (ZENKO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.

Πληροφορίες Zenko Protocol (ZENKO) Zenko is a real-world engagement protocol that connects brand campaigns with on-chain incentives. Users earn $ZENKO tokens by completing actions like learning, moving, or playing. Brands fund these actions to reduce cost-per-lead and generate impact. All rewards are backed by real demand, with token buybacks and verified good (e.g. trees planted, carbon offset) recorded on-chain. • Yield machine powered by ad budgets – brands fund the system, not holders. • 100% fee loop – 50% auto buybacks, 50% to holder-voted environmental and social impact projects. • One token, multi-dApp demand – Zenko powers Learn-to-Earn, Move-to-Earn, Shop-to-Earn, and Play-to-Earn experiences. • Real-world flywheel – Brands cut CPL by +35%, create measurable ESG outcomes, and vacuum tokens off-market. • Already live with enterprise clients – including Fortune 500 brands and pro sports teams. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.zenkoprotocol.com/zenko-token Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docsend.com/v/pywhd/whitepaperfromwebsite

Zenko Protocol (ZENKO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Zenko Protocol (ZENKO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 5.89M $ 5.89M $ 5.89M Συνολική προμήθεια: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 155.00M $ 155.00M $ 155.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 38.03M $ 38.03M $ 38.03M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.073649 $ 0.073649 $ 0.073649 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.03016829 $ 0.03016829 $ 0.03016829 Τρέχουσα τιμή: $ 0.03802582 $ 0.03802582 $ 0.03802582 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Zenko Protocol (ZENKO)

Tokenomics Zenko Protocol (ZENKO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Zenko Protocol (ZENKO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ZENKO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ZENKO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ZENKO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ZENKO token!

