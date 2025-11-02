WLF TOKEN (WLF) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00128864 $ 0.00128864 $ 0.00128864 Κατώτ. 24H $ 0.00177371 $ 0.00177371 $ 0.00177371 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00128864$ 0.00128864 $ 0.00128864 Υψηλ. 24H $ 0.00177371$ 0.00177371 $ 0.00177371 Υψηλή συνέχεια $ 0.0021434$ 0.0021434 $ 0.0021434 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.15% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -24.22% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -28.94% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -28.94%

WLF TOKEN (WLF) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00134366. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WLF μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00128864 και ενός υψηλού $ 0.00177371, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WLF είναι $ 0.0021434, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WLF έχει αλλάξει κατά +0.15% την τελευταία ώρα, -24.22% τις τελευταίες 24 ώρες και -28.94% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

WLF TOKEN (WLF) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 3.76M$ 3.76M $ 3.76M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 26.87M$ 26.87M $ 26.87M Προμήθεια Κυκλοφορίας 2.80B 2.80B 2.80B Συνολικός Όγκος 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του WLF TOKEN είναι $ 3.76M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WLF είναι 2.80B, με συνολική προσφορά 20000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 26.87M