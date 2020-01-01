USAID (USAID) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το USAID (USAID), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες USAID (USAID) USAID is frauding American Citizens we want to be heard Elon Musk D.O.G.E and president Trump have to take back control. We need this token for the US. All illegal actions have to be seen. We are here for the people of the US and around the world. Afford in community will be rewarded we are the OG Token for this mess. We stay strong against corruption around the globe. Help us to gain attention. Make American great again and rise the crypto market for a bright future Επίσημη ιστοσελίδα: https://pump.fun/coin/6P8ixuqGZpfyHAxyxbU4a31vsMiFiCQjBzVV58gPpump Αγοράστε USAID τώρα!

USAID (USAID) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για USAID (USAID), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 25.37K $ 25.37K $ 25.37K Συνολική προμήθεια: $ 999.25M $ 999.25M $ 999.25M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.25M $ 999.25M $ 999.25M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 25.37K $ 25.37K $ 25.37K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00454852 $ 0.00454852 $ 0.00454852 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή USAID (USAID)

Tokenomics USAID (USAID): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του USAID (USAID) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός USAID token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα USAID token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του USAID, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του USAID token!

