UniX (UNIX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το UniX (UNIX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες UniX (UNIX) UniX Gaming is a decentralized autonomous organization (DAO), which is bridging the gap between Play-To-Earn games and the most essential part of the Metaverse, the Players. UniX Gaming offers a wide range of utility with it’s Token; be involved with DAO Vaults generating high yield returns, access to the IGO launchpad which will onboard the latest Play-To-Earn titles. 💰 📖 Lightpaper | Website 🤝 UniX Gaming Partners Pluto Digital | Scrypt | LD Capital | Akatsuki | AU21 Capital | SL 2 Capital The biggest Metaverse Guild UniX Gaming with over 188,000 members on Discord. Take an active role in building the UniX Gaming Ecosystem alongside their 500,000 strong following. UniX Gaming is a DAO V2, an enhanced DAO to the recently adopted DAOs in the Metaverse. Επίσημη ιστοσελίδα: https://unixgaming.org Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://unixgaming.org/wp-content/uploads/2021/11/UniX-Litepaper_21.11.21_v1.0.pdf Αγοράστε UNIX τώρα!

UniX (UNIX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για UniX (UNIX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 76.71K $ 76.71K $ 76.71K Συνολική προμήθεια: $ 244.91M $ 244.91M $ 244.91M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 244.91M $ 244.91M $ 244.91M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 76.71K $ 76.71K $ 76.71K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.48 $ 1.48 $ 1.48 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00031322 $ 0.00031322 $ 0.00031322 Μάθετε περισσότερα για την τιμή UniX (UNIX)

Tokenomics UniX (UNIX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του UniX (UNIX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός UNIX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα UNIX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του UNIX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του UNIX token!

Πρόβλεψη Τιμής UNIX Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το UNIX; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του UNIX συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του UNIX Token τώρα!

