Πληροφορίες STYLE Token (STYLE) A protocol for AI 3D Model or Agent creation and Interoperability across Games and Virtual Environments. $STYLE is powering the AI and 3D gaming Infrastructure of the STYLE Protocol. Allowing decentralised creation of smart AI 3D Models, validation and participation in the Ecosystem. Επίσημη ιστοσελίδα: https://labs.style Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.protocol.style/_files/ugd/87669b_707e28b5804747b3b2654813a2f40345.pdf Αγοράστε STYLE τώρα!

STYLE Token (STYLE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για STYLE Token (STYLE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 200.94K $ 200.94K $ 200.94K Συνολική προμήθεια: $ 920.00M $ 920.00M $ 920.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 815.30M $ 815.30M $ 815.30M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 226.74K $ 226.74K $ 226.74K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.02660639 $ 0.02660639 $ 0.02660639 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00024646 $ 0.00024646 $ 0.00024646 Μάθετε περισσότερα για την τιμή STYLE Token (STYLE)

Tokenomics STYLE Token (STYLE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του STYLE Token (STYLE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός STYLE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα STYLE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του STYLE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του STYLE token!

