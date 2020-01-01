Stables Labs USDX (USDX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Stables Labs USDX (USDX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Stables Labs USDX (USDX) USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence. Επίσημη ιστοσελίδα: http://stableslabs.com Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.usdx.money/ Αγοράστε USDX τώρα!

Stables Labs USDX (USDX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Stables Labs USDX (USDX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 676.85M $ 676.85M $ 676.85M Συνολική προμήθεια: $ 678.33M $ 678.33M $ 678.33M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 678.33M $ 678.33M $ 678.33M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 676.85M $ 676.85M $ 676.85M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.057 $ 1.057 $ 1.057 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.944423 $ 0.944423 $ 0.944423 Τρέχουσα τιμή: $ 0.99787 $ 0.99787 $ 0.99787 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Stables Labs USDX (USDX)

Tokenomics Stables Labs USDX (USDX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Stables Labs USDX (USDX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός USDX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα USDX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του USDX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του USDX token!

