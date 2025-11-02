RefundYourSOL (RYS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00107542 $ 0.00107542 $ 0.00107542 Κατώτ. 24H $ 0.0011326 $ 0.0011326 $ 0.0011326 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00107542$ 0.00107542 $ 0.00107542 Υψηλ. 24H $ 0.0011326$ 0.0011326 $ 0.0011326 Υψηλή συνέχεια $ 0.00336875$ 0.00336875 $ 0.00336875 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00006717$ 0.00006717 $ 0.00006717 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.08% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.88% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.68% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.68%

RefundYourSOL (RYS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00108262. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RYS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00107542 και ενός υψηλού $ 0.0011326, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RYS είναι $ 0.00336875, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00006717.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RYS έχει αλλάξει κατά +0.08% την τελευταία ώρα, -2.88% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.68% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

RefundYourSOL (RYS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Προμήθεια Κυκλοφορίας 970.52M 970.52M 970.52M Συνολικός Όγκος 970,524,589.881648 970,524,589.881648 970,524,589.881648

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του RefundYourSOL είναι $ 1.05M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RYS είναι 970.52M, με συνολική προσφορά 970524589.881648. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.05M