Pump Fun Puppet (PUPPET) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Pump Fun Puppet (PUPPET), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Pump Fun Puppet (PUPPET) The era of puppet meme coins has arrived, signaling the end of the dominance of frog and dog tokens. Now, it’s all about puppets, and leading this revolution is Pump Fun Puppet—the first and only official puppet of PumpFun. Puppets are the new meme meta, and Pump Fun Puppet is setting the standard. With an engaging personality and a growing fanbase, he’s not just a meme but a movement. Tune in to his livestreams, where you can chat with Pump Fun Puppet directly and be part of the next big wave in crypto culture. Don’t miss out on the fun—puppets are taking over! Επίσημη ιστοσελίδα: https://pumppuppet.fun/ Αγοράστε PUPPET τώρα!

Pump Fun Puppet (PUPPET) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Pump Fun Puppet (PUPPET), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 20.89K $ 20.89K $ 20.89K Συνολική προμήθεια: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 20.89K $ 20.89K $ 20.89K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00056502 $ 0.00056502 $ 0.00056502 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0000081 $ 0.0000081 $ 0.0000081 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Pump Fun Puppet (PUPPET)

Tokenomics Pump Fun Puppet (PUPPET): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Pump Fun Puppet (PUPPET) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PUPPET token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PUPPET token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PUPPET, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PUPPET token!

Πρόβλεψη Τιμής PUPPET Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το PUPPET; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του PUPPET συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του PUPPET Token τώρα!

