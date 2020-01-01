Pixel (PXL) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Pixel (PXL), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Pixel (PXL) XR Publisher is an open-source platform dedicated to decentralizing the 3D web by providing tools that enable creators to build, publish, and monetize immersive 3D experiences. Founded by Anthony Burchell in 2020, the platform offers a comprehensive suite of services, including AI character management, social integrations, and 3D content publishing, all designed to democratize access to the metaverse. The $PXL token is the official cryptocurrency associated with XR Publisher. Initially, there were no plans to launch a token; however, due to community interest and the emergence of unofficial tokens, the decision was made to introduce $PXL to maintain project integrity and provide a legitimate option for supporters. The token serves as a demonstration of XR Publisher's capabilities and aims to engage the community in the platform's growth and the broader 3D web ecosystem. Επίσημη ιστοσελίδα: https://xrpublisher.com/ Αγοράστε PXL τώρα!

Pixel (PXL) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Pixel (PXL), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 60.09K $ 60.09K $ 60.09K Συνολική προμήθεια: $ 644.18M $ 644.18M $ 644.18M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 644.18M $ 644.18M $ 644.18M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 60.09K $ 60.09K $ 60.09K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00685466 $ 0.00685466 $ 0.00685466 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Pixel (PXL)

Tokenomics Pixel (PXL): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Pixel (PXL) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PXL token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PXL token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PXL, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PXL token!

