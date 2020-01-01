Papichulo (CHULO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Papichulo (CHULO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Papichulo (CHULO) Papichulo is a meme coin on the Solana blockchain, designed to bring fun and excitement to the crypto space. It's a community-driven project built around good vibes, enriching each other's lives, and creating connections with new people. The core of the movement is spreading "chulo vibes" while fostering a strong sense of unity and collaboration. Papichulo opens doors to online communities, connecting like-minded individuals and promoting a positive image for Web3. Its goal is to create a welcoming environment where people can come together & share their experiences. Επίσημη ιστοσελίδα: https://papichulomeme.com/ Αγοράστε CHULO τώρα!

Papichulo (CHULO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Papichulo (CHULO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 161.54K Συνολική προμήθεια: $ 828.13M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 815.07M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 164.13K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00072271 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00010526 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00019793

Tokenomics Papichulo (CHULO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Papichulo (CHULO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CHULO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CHULO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CHULO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CHULO token!

Πρόβλεψη Τιμής CHULO

