Πληροφορίες Onchain AI (OCAI) What is the project about? Onchain AI is a high performance Layer-1 network with an integrated AI chatbot module that will facilitate the development of all kinds of web3 dApps from conception to deployment. In other words, Onchain AI unlocks the creative potential of every builder and entrepreneur with its integrated AI module, enabling everyone to build and deploy smart contract on Onchain AI even without IT knowledge. What makes Onchain AI unique? Onchain AI is quite innovative in a sense that AI and blockchain technology are a very recent match and blend in new ways frequently. History of the project. Onchain AI token (OCAI) successfully launched on July 31st 2023. Presale was made on Pinksale and it was automatically listed on Uniswap at the end of the presale. What’s next for your project? Testnet of Onchain AI blockchain along with the explorer is planned to be released in August 2023. More documentation are available on Onchain AI website. What can your token be used for? OCAI token utility is that it will give access to WEB3AI, the Onchain AI chatbot protocol that helps dApps, blockchain development. Επίσημη ιστοσελίδα: https://onchain-ai.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.onchain-ai.com/ Αγοράστε OCAI τώρα!

Onchain AI (OCAI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Onchain AI (OCAI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 162.20K $ 162.20K $ 162.20K Συνολική προμήθεια: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 180.22K $ 180.22K $ 180.22K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.082139 $ 0.082139 $ 0.082139 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00180265 $ 0.00180265 $ 0.00180265 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Onchain AI (OCAI)

Tokenomics Onchain AI (OCAI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Onchain AI (OCAI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός OCAI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα OCAI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του OCAI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του OCAI token!

